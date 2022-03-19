Польша предлагает ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией — Finance.ua

Польша предлагает ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией

Сегодня 15:24 — Мир

Польша предлагает ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией

Польша предложила Европейскому союзу ввести полный запрет на торговлю с Россией. Таким образом: правительство Польши призывает ужесточить санкции против Москвы за ее вторжение в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает National Post

Польша предлагает поскорее добавить в этот пакет санкций торговую блокаду, включая оба морских порта россии, а также запрет на сухопутную торговлю.

«Полное прекращение российской торговли заставит россию задуматься о том, лучше ли прекратить эту жестокую войну», — сказал Моравецкий.

Ранее на этой неделе страны-члены ЕС согласовали четвертый пакет санкций против россии. Детали не были раскрыты, но председательствующая в ЕС Франция заявила, что торговый статус России как «страны наибольшего содействия» будет аннулирован.

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