Польша предлагает ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией — Finance.ua

Польша предлагает поскорее добавить в этот пакет санкций торговую блокаду, включая оба морских порта россии, а также запрет на сухопутную торговлю.
«Полное прекращение российской торговли заставит россию задуматься о том, лучше ли прекратить эту жестокую войну», — сказал Моравецкий.
Ранее на этой неделе страны-члены ЕС согласовали четвертый пакет санкций против россии. Детали не были раскрыты, но председательствующая в ЕС Франция заявила, что торговый статус России как «страны наибольшего содействия» будет аннулирован.