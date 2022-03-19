Падение реальной зарплаты на 18%, инфляция — 30%. Британский Центр исследований экономики и бизнеса опубликовал прогноз экономики россии

Сегодня 14:45 — Мир

Падение реальной зарплаты на 18%, инфляция — 30%. Британский Центр исследований экономики и бизнеса опубликовал прогноз экономики россии

Санкции против России приведут к снижению ВВП на 14%, падению реальной заработной платы на 18%, инфляции — 30%.

Об этом идет речь в прогнозе британского Центра исследований экономики и бизнеса.

Как отмечается, инфляция в россии, вероятно, достигнет 30% в начале 2023 года. Росстат оценил инфляцию по итогам 2021 г. в 8,39%. Это было максимальное значение после 2015, когда она была 12,91%.

Реальная заработная плата упадет на 18% в течение следующих 12 месяцев. К 2024 году — на 25,7%.

Снижение ВВП к 2023 году прогнозируется на 14%. В последний раз такой спад был в 1992 году — 14,5%.

«Что на этот раз отличается от 2014–2015 годов, когда экономика также пострадала от санкций, так это то, что рубль падает одновременно с резким ростом цен на сырьевые товары. Таким образом, толчок к инфляции гораздо больше, и, соответственно, влияет на уровень жизни», — говорится в исследовании.

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