Как отмечается, инфляция в россии, вероятно, достигнет 30% в начале 2023 года. Росстат оценил инфляцию по итогам 2021 г. в 8,39%. Это было максимальное значение после 2015, когда она была 12,91%.
Реальная заработная плата упадет на 18% в течение следующих 12 месяцев. К 2024 году — на 25,7%.
Снижение ВВП к 2023 году прогнозируется на 14%. В последний раз такой спад был в 1992 году — 14,5%.
«Что на этот раз отличается от 2014–2015 годов, когда экономика также пострадала от санкций, так это то, что рубль падает одновременно с резким ростом цен на сырьевые товары. Таким образом, толчок к инфляции гораздо больше, и, соответственно, влияет на уровень жизни», — говорится в исследовании.