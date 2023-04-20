Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины — Finance.ua

Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины Сегодня 11:46 — Аграрный рынок

Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины

Польша изменит список сельскохозяйственной продукции, запрещенной для импорта из Украины.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в комментарии RMF FM

По словам министра, объявленный 15 апреля список запрещенной к ввозу продукции может измениться. Скорее всего, из него уберут мясо, вина и живой скот.

Комментируя анонсированные меры отслеживания украинского зерна, которое следует через Польшу транзитом, Телус отметил, что GPS-маячки будут применяться к грузам, которые везут автомобильным и железнодорожным транспортом. Однако это не означает, что такие меры предосторожности будут в каждом грузовике с украинской продукцией.

«Транспортные средства могут объединять в группы. Не могу сказать, будет ли это 10 или 20 машин — решение будет за таможенной службой», — добавил министр.

Справка Finance.ua:

Напомним, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины, поскольку из-за этого начались проблемы с ценами на внутреннем рынке страны;

однако 18 апреля Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия через территорию страны.



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