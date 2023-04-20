Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины — Finance.ua

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Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины

Аграрный рынок
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Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины
Польша изменит список продуктов, запрещенных для импорта из Украины
Польша изменит список сельскохозяйственной продукции, запрещенной для импорта из Украины.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в комментарии RMF FM.
По словам министра, объявленный 15 апреля список запрещенной к ввозу продукции может измениться. Скорее всего, из него уберут мясо, вина и живой скот.
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Комментируя анонсированные меры отслеживания украинского зерна, которое следует через Польшу транзитом, Телус отметил, что GPS-маячки будут применяться к грузам, которые везут автомобильным и железнодорожным транспортом. Однако это не означает, что такие меры предосторожности будут в каждом грузовике с украинской продукцией.
«Транспортные средства могут объединять в группы. Не могу сказать, будет ли это 10 или 20 машин — решение будет за таможенной службой», — добавил министр.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины, поскольку из-за этого начались проблемы с ценами на внутреннем рынке страны;
  • однако 18 апреля Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита продовольствия через территорию страны.
По материалам:
РБК-Україна
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