«Новая почта» временно не принимает пищевые продукты для отправки в ЕС — Finance.ua

«Новая почта» временно не принимает пищевые продукты для отправки в ЕС
Из-за ввода ограничений на польской таможне украинская логистическая компания «Новая почта» временно не принимает в отделениях пищевые продукты для отправки во все страны Европейского Союза.
Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».
О каких именно продуктах идет речь
Правительство Польши ввело временные ограничения на импорт и транзит ряда продовольственных товаров из Украины:
- сахара,
- зерновых,
- кондитерских изделий,
- фруктов,
- овощей,
- переработанной плодово-овощной продукции и т.д.
«Поэтому Новая почта временно не принимает продукты в составе международных посылок, которые направляются в ЕС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в компании ожидают дальнейших разъяснений правительств Польши и Украины для уточнения возможных сроков возобновления таких отправок.
Справка Finance.ua:
- напомним, 15 апреля 2023 года Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины до 30 июня. Запрет касается и транзита агропродукции в третьи страны;
- 16 апреля министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что запрет на ввоз зерна из Украины касается также и транзита через территорию Польши в третьи страны;
- 18 апреля вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко по итогам переговоров в Варшаве сообщила, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с 20 на 21 апреля.
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