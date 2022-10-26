Пока не приезжайте: украинских беженцев просят не возвращаться домой до весны — Finance.ua

Пока не приезжайте: украинских беженцев просят не возвращаться домой до весны Сегодня 08:23 — Казна и Политика

Пока не приезжайте: украинских беженцев просят не возвращаться домой до весны

Украинцев, которые с начала полномасштабного вторжения россии выехали за границу, призывают по возможности не возвращаться на родину в зимний период.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.

Верещук объяснила, что россия проигрывает на поле боя и перешла к террору гражданского населения, уничтожая критическую инфраструктуру. В этой связи она просит украинцев, у которых есть возможность, перезимовать за границей.

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Вице-премьер сказала, что возвращение в Украину сейчас будет означать снова подвергнуть опасности себя, своих детей и родных.

«россия перешла к террору гражданского населения, она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя... Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает россия», — подчеркнула. она.

Верещук сказала, что хотела бы, чтобы уже весной украинцы вернулись и сообща восстанавливали Украину.

«Переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном», — подытожила вице-премьер.

ТСН По материалам:

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