Подсанкционный российский Сбербанк намерен выйти из Лондонской фондовой биржи — Finance.ua

российский Сбербанк планирует выйти из Лондонской фондовой биржи — направил сообщения в Управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу о намерении прекратить обращение депозитарных расписок.
Сбербанк планирует покинуть биржу после того, как JPMorgan Chase с 15 марта отказался от статуса депозитария ценных бумаг российского банка из-за введенных санкций.
Владельцы депозитарных расписок Сбербанка могут обменять их на акции до 16 июня.
«С учетом имеющихся ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, владельцы депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения сделок с акциями Сбербанка», — говорят в банке.