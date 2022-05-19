Подсанкционный российский Сбербанк намерен выйти из Лондонской фондовой биржи — Finance.ua
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Подсанкционный российский Сбербанк намерен выйти из Лондонской фондовой биржи

Сегодня 09:34Казна и Политика
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российский Сбербанк планирует выйти из Лондонской фондовой биржи — направил сообщения в Управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу о намерении прекратить обращение депозитарных расписок.
Об этом пишет Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление банка.
Сбербанк планирует покинуть биржу после того, как JPMorgan Chase с 15 марта отказался от статуса депозитария ценных бумаг российского банка из-за введенных санкций.
Владельцы депозитарных расписок Сбербанка могут обменять их на акции до 16 июня.
«С учетом имеющихся ограничений, выпущенных иностранными регуляторами, владельцы депозитарных расписок могут быть ограничены в правах владения и совершения сделок с акциями Сбербанка», — говорят в банке.
По материалам: Економічна Правда
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