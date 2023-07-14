Подготовка к зиме: координационная группа G7+ о самой масштабной ремонтной кампании и потребностях энергосектора Украины — Finance.ua

Подготовка к зиме: координационная группа G7+ о самой масштабной ремонтной кампании и потребностях энергосектора Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко принял участие в очередном заседании Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины.
Герман Галущенко поблагодарил международных партнеров за поддержку и проинформировал о ремонтной кампании, которая проводится Украиной на объектах энергетической инфраструктуры.
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«В рамках самой масштабной за всю историю ремонтной кампании на энергетических объектах Украины мы проводим восстановление инфраструктуры, подвергшейся массированным российским атакам, которые были самыми интенсивными в течение предыдущего отопительного сезона. В проведении ремонтов нам очень помогает оборудование, предоставленное нашими международными партнерами, а также закупленное за счет средств Фонда энергетической поддержки Украины, созданного при Секретариате Энергетического Сообщества», — отметил министр.
В то же время он подчеркнул, что Украина ожидает продолжения вражеских атак на энергетические объекты в течение следующей зимы, поэтому актуальными остаются потребности в энергетическом оборудовании, особенно высоковольтном, а также системах, которые смогут обеспечить децентрализацию генерации, в частности — в газовых турбинах.
Важное значение будет иметь возможность импортировать электроэнергию из европейских стран, поэтому необходимо обеспечить разрешение ENTSO-E на максимальную пропускную способность межгосударственных сечений до 2 ГВт, которая на сегодняшний день является технически возможной.
Галущенко подчеркнул, что в рамках подготовки к следующей зиме продолжается наращивание запасов природного газа в ПХГ. В то же время Украина владеет крупнейшими в Европе подземными газохранилищами и предлагает европейским партнерам использовать около 15 млрд куб. м мощностей своих ПХГ, прошедших сертификацию по европейским правилам. Такое сотрудничество будет взаимовыгодным для европейской и украинской стороны и с экономической, и с точки зрения безопасности.
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