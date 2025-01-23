Подборка вакансий для менеджеров — Finance.ua

Подборка вакансий для менеджеров Сегодня 14:02 — Личные финансы

Подборка вакансий для менеджеров

Руководящие должности важны для успешной работы любого бизнеса. И не важно — это крупная компания с опытом работы или небольшой бизнес, который находится на стадии своего становления.

Специалисты robota.ua подготовили подборку вакансий для опытных менеджеров, которые ищут большей ответственности, а также для новичков в мире менеджмента — имеющих минимальный опыт работы. Знакомьтесь с предложениями и отправляйте резюме.

Заместитель финансового директора в 1+1 media

📍 Киев

Шанс получить должность имеют кандидаты с высшим экономическим образованием, которые приобрели практический опыт работы в Big4 или на аналогичной должности от 2-х лет в большой, системной компании; имеют глубокие знания по финансовому учету и формированию отчетности, бюджетированию, анализу, управлению ликвидностью; умеют мыслить стратегически и оценивать перспективы развития компании; имеют отличные аналитические и коммуникационные навыки.

PR-директор в «Шабо»

📍 Одесса

На должность рассматривают специалиста с высшим образованием по специальности PR, «Маркетинг», «Журналистика»; глубоким пониманием принципов и инструментов PR; опыт работы от 2-х лет.

Нужно: создавать и внедрять общую стратегию публичных коммуникаций компании; определять ключевые сообщения и позиционировать бренд на рынке; строить и поддерживать отношения со СМИ; организовывать и посещать ивенты; организовывать корпоративные мероприятия и внутренние информационные кампании; готовить отчеты для руководства.

Директор департамента дистрибуции (B2B) в Sova jewelry house

📍 Киев

Ювелирный дом объявляет об открытии вакансии . Среди задач в должности: формирование и реализация стратегии развития направления (коммерческая политика, ассортимент, продажи); повышение эффективности работы направления, совершенствование процесса работы с клиентами и привлечение новых; обеспечение достижения KPI (продажи, валовая прибыль, рентабельность); анализ рынка; поиск новых возможностей для развития; аналитика результатов и подготовка отчетности; формирование бюджета.

Компания предлагает, в частности, ветеранам и ветеранкам, юридическое и организационное сопровождение (услуги реабилитолога и психолога), улучшенные условия медицинского страхования, компенсацию жилья, дополнительные дни отпуска, гибкий график работы (по возможности).

Директор филиала в SnackProduction

📍 Кривой Рог

Национальное объединение торгово-производственных предприятий приглашает на работу . Работодатель обращает внимание на успешный опыт работы (от 1 года) в должности руководителя, территориального или регионального менеджера, супервайзера (преимуществом будет опыт в сфере дистрибуции FMCG); опыт работы с торговыми командами; высокий уровень аналитических способностей и коммуникативных навыков; умение организовывать и контролировать деятельность подчиненных; наличие личного автомобиля.

Операционный директор «Кибернетики»

📍 Киев

Сеть магазинов предлагает присоединиться к команде специалистов с опытом работы в аналогичной должности с управлением операционными процессами в розничной сети; отличными коммуникационными навыками и организаторскими способностями; которые понимают систему управления в организации и структуру управления; умеют эффективно управлять инновационными процессами, персоналом, финансами. Работодатель предлагает работникам, в частности, скидки на технику и гаджеты.

Руководитель отдела транспортной логистики в Kness

📍 Винница

Международная группа компаний, разрабатывающая технологии и воплощающая проекты возобновляемой и традиционной энергетики, объявляет об открытии вакансии . Портрет идеального кандидата на должность: образование в сфере логистики, менеджмента, экономики или смежных областей; опыт управления логистическими процессами в компаниях со сложными логистическими цепочками; глубокое понимание принципов и методов логистики и транспорта; высокие аналитические способности и навыки по разработке стратегий оптимизации; уверенное владение ERP-системами и инструментами анализа данных.

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HR-директор в MOYO

📍 Киев

Сеть магазинов техники и электроники ищет HR-директора , который будет разрабатывать и внедрять HR-стратегию; развивать внутренние коммуникации на основе корпоративных ценностей; управлять HR-направлениями — от рекрутинга до обучения и корпоративной культуры; анализировать и совершенствовать процессы привлечения новых талантов для всех подразделений компании: офиса, магазинов, склада и контакт-центра; развивать HR-бренд. Работникам предлагается корпоративный трансфер от ст. м. Оболонь.

Директор бетонного завода в Инженерно-производственный центр «Вектор»

📍 с. Ревное, Киевская обл. (10 км от г. Борисполь)

Строительная компания приглашает в команду директора, в обязанности которого будет входить: организация процесса производства ЖБИ; корректировка работы вспомогательных служб; контроль работы бетонных узлов; контроль качества производимой продукции; формирование и исполнение заявок на продукцию; работа с приходно-расходной документацией. Работникам работодатель предлагает бесплатное корпоративное жилье и трансфер до работы.

Head of marketing в «Биосфера»

📍 Киев

Работодатель хочет видеть в команде специалиста с высшим образованием по направлениям «Маркетинг», «Реклама», «Предпринимательство», «Социология»; опытом работы в маркетинге (продвижение брендов и торговых марок), опытом в digital-маркетинге (в сфере Fashion retail или FMCG — будет преимуществом) — не менее 5 лет; опыт работы с брендами сегмента lux, категориями товаров для взрослых и детей; успешным опытом реализации бренд-, категорийных и PR-стратегий; опыт работы с инфлюэнсерами и блогерами, с рекламными кабинетами Google, FB/Instagram.

Руководитель крупяного производства

📍 Днепр

Ищут руководителя с опытом работы от 3 лет в должности руководителя производства (желательно — в сфере пищевой промышленности или крупяного производства); высшим техническим или технологическим образованием (желательно — в сфере пищевой промышленности); знанием технологических процессов производства круп (желательно, но не обязательно); навыками управления командой; знание 1С будет преимуществом.

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