Почти двухлетний максимум: цена на кофе продолжает расти — Finance.ua

Почти двухлетний максимум: цена на кофе продолжает расти
Цены на кофе арабика удерживаются около двухлетнего максимума на фоне роста проблем с поставками, что чревато повышением стоимости для любителей кофе.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самый активный контракт поставки на сорт арабика снизился на 1,5% до 2,465 долл. за фунт в Нью-Йорке после роста до максимума с начала 2022 года — 9 июля.
Отмечается, что цены остаются примерно на 30% выше в 2024 году, поскольку дефицит более дешевого сорта робуста стимулирует спрос на арабику высшего сорта, которую предпочитают бренды Starbucks и Nestle.
Производство в основных странах-производителях робусты — Вьетнаме и Индонезии — в этом году сократилось, в результате чего обжарщики борются за зерна.
Сообщается, что фьючерсы на робусту на этой неделе достигли самого высокого уровня с 2008 года, а затем снизились. Это означает, что фьючерсы на арабику тоже должны оставаться достаточно высокими.
Беспокойство относительно более низкого, чем ожидалось, урожая также появляется в Бразилии — крупнейшем производителе кофе, что усугубляет дефицит предложения на мировом рынке.
Настроения на рынке сейчас нервные и каждая новость может привести к шоку, добавляют в сообщении.
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