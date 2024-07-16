Почему перекрывают туристические маршруты на западе Украины: разъяснение от ГПСУ — Finance.ua

Почему перекрывают туристические маршруты на западе Украины: разъяснение от ГПСУ Сегодня 19:13

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, почему ГПСУ установило ограничение для пребывания в пограничной зоне на западе Украины.

«Есть такое понимание как пограничный режим. Он определен постановлением правительства № 1147. Это касается и пограничной полосы — ширина местности 5 километров вдоль границы. А также, если есть какие-то особенности на участках, то пограничные отряды могут вводить дополнительные ограничения в пограничье. Это касается, в частности, и участка ответственности Черновицкого пограничного отряда, в том числе и направлений туристических маршрутов», — сказал он в эфире телемарафона

Спикер также добавил, что в случае, если люди будут обращаться за разрешением на пребывание в приграничной зоне в региональные пограничные отряды, — такие обращения будут рассматриваться.

«Это направлено на то, чтобы не допустить попытки незаконного пересечения границы. Поскольку на участке Черновицкого пограничного отряда таких случаев тоже достаточно», — объяснил Демченко.

УНІАН По материалам:

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