Почему перекрывают туристические маршруты на западе Украины: разъяснение от ГПСУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему перекрывают туристические маршруты на западе Украины: разъяснение от ГПСУ

62
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко объяснил, почему ГПСУ установило ограничение для пребывания в пограничной зоне на западе Украины.
«Есть такое понимание как пограничный режим. Он определен постановлением правительства № 1147. Это касается и пограничной полосы — ширина местности 5 километров вдоль границы. А также, если есть какие-то особенности на участках, то пограничные отряды могут вводить дополнительные ограничения в пограничье. Это касается, в частности, и участка ответственности Черновицкого пограничного отряда, в том числе и направлений туристических маршрутов», — сказал он в эфире телемарафона
Спикер также добавил, что в случае, если люди будут обращаться за разрешением на пребывание в приграничной зоне в региональные пограничные отряды, — такие обращения будут рассматриваться.
«Это направлено на то, чтобы не допустить попытки незаконного пересечения границы. Поскольку на участке Черновицкого пограничного отряда таких случаев тоже достаточно», — объяснил Демченко.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.