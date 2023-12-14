Почему официальный курс доллара пересек отметку 37 гривен: ответ Нацбанка — Finance.ua

Почему официальный курс доллара пересек отметку 37 гривен: ответ Нацбанка Сегодня 16:03 — Валюта

Почему официальный курс доллара пересек отметку 37 гривен: ответ Нацбанка

Курс доллара вырос на межбанке за последние недели из-за смены тренда. Это обычная сезонность, которая до войны наблюдалась каждый год.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, который транслировался на Youtube

«Сейчас мы стали свидетелями уже привычного довоенного для нас процесса, когда сезонность или потребность в валюте растет, ведь происходит усвоение тех расходов, которые в течение года, возможно, накапливались и, как обычно, не успевали их реализовать», — сказал он.

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Как отметил глава НБУ, «это привычный нормальный процесс», к которому стремился НБУ, переходя к управляемой гибкости курса.

Пышный отметил, что осенью на рынке преобладала тенденция к укреплению гривны, которая была обусловлена ​​балансом спроса и предложения.

«Со второй половины ноября этот баланс изменился, и мы перешли к другому тренду», — сказал он.

Глава НБУ убеждает, что, несмотря на значительное присутствие центробанка на рынке, курс все же определяется балансом на рынке.

«Национальный банк присутствует на рынке, чтобы урезать те колебания, которые считает опасными для курсовой устойчивости», — сказал он.

Напомним, курс доллара на межбанке достигал минимума 36 гривен в конце ноября. В то же время, НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков на продажу наличной валюты. С этого времени курс доллара на межбанке (и официальный) вырос до 37 гривен. В то же время на наличном рынке курс падает, поскольку банки могут покупать валюту у НБУ по низкому курсу и продавать населению.

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