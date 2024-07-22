Почему не удается забронировать специалиста через «Дію»: разъяснение Минцифры — Finance.ua

Почему не удается забронировать специалиста через «Дію»: разъяснение Минцифры Сегодня 16:32

Почему не удается забронировать специалиста через «Дію»: разъяснение Минцифры

Забронировать специалистов через «Дію» удается не всем. В Министерстве цифровой трансформации ответили на самые распространенные вопросы работодателей, которые не могут забронировать специалистов. Об этом пишет Dev.ua.

Оказывается, что не все баги — на стороне Минцифры или «Дії». И, кстати, функция аннулирования бронирования пока не предусмотрена.

Почему в «Дії» отображается некорректное количество специалистов? Это вопрос в Пенсионный фонд — эта информация берется именно оттуда. Также следует проверить реестр «Оберег». Почему не отображаются данные нанятых специалистов? Данные о новых сотрудниках на портале Пенсионного фонда обновляются не сразу. Для этого нужно двое суток. Чтобы таких ситуаций не было, ПФУ нужно сообщать об изменениях в штате сразу после найма или увольнения специалиста. Если у работника есть бронирование в другой компании, что делать? Скорее всего, ошибку допустили работники ТЦК, допустив ошибку в УГРПОУ. Если работник уже в процессе оформления бронирования по классическому пути, можно ли его забронировать через «Дію»? Да, если по оффлайн-процедуре еще не было принято решение. А вскоре специалисты е-Бронювання обещают сделать опцию для бронирования владельцев и бенефициаров компаний.

В Минцифры обещают, что вскоре перечень компаний, которым доступно е-бронирование, будут расширять. В настоящее время сервис доступен для критических предприятий и компаний, обеспечивающих армию.

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Бронирование работников в Дії

Напомним, в Дії можно подать списки военнообязанных работников на бронирование, если компания признана критически важной для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Чтобы получить услугу, нужно выполнить следующие шаги:

Нажмите Подать заявление, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина с помощью электронной подписи юридического лица.

Укажите данные о работниках, которых вы хотите забронировать.

Проверьте сформированное заявление и подпишите его электронной подписью. Если заявление представляет уполномоченное лицо, заявление должен подписать руководитель предприятия.

Заявление проработают в течение суток. Следите за статусом в личном кабинете. Сообщения о результатах поступят на электронную почту и в раздел Обратите внимание.

Інформатор Гроші По материалам:

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