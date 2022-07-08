Почему евро и доллар почти сравнялись и стоит ли покупать сейчас евро — Finance.ua
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Почему евро и доллар почти сравнялись и стоит ли покупать сейчас евро

Валюта
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Почему евро и доллар почти сравнялись и стоит ли покупать сейчас евро
Почему евро и доллар почти сравнялись и стоит ли покупать сейчас евро
В пятницу, 8 июля, цена евро опустилась до $1,01. Всего одна сотая отделяет его от самого главного конкурента — американского доллара. И есть все предпосылки ожидать, что евро и доллар вот-вот сравняются в цене.
Об этом говорится в материале Finance.ua Разница в одну сотую: почему евро и доллар почти сравнялись.
Падение евро — результат нарастающих уже давно проблем в европейской экономике. Экономика стран Еврозоны сильно пострадала во время пандемии коронавируса, а война россии с Украиной просто добила ее.
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Евро досталось больше всего из-за близкого соседства с Украиной и того горячего участия, которое многие европейские страны приняли в судьбе нашей страны.
Поток беженцев из нашей страны привел к падению рынка труда, перенаселению в крупных городах, росту цен на продукты и многое другое, что тоже ударило по цене евро.
Только за последние полгода евро подешевел с 1,14 долл. до 1,01 долл. И на этом падение явно не закончилось.

Стоит ли покупать евро?

По мере того, как курс евро к доллару снижался, встал вопрос: стоит ли продолжать держать евро?
Учитывая, какой курс евро к доллару был за последние двадцать лет, напрашивается вывод: падение рано или поздно закончится, и у евро есть все шансы отыграть потери.
Поэтому в районе паритета с долларом, а особенно если евро станет дешевле доллара, покупать его стоит.

Пострадают ли украинцы от падения евро?

Если принять во внимание, что в структуре сбережений большинство украинцев все же предпочитали американскую валюту, а не европейскую, пострадавших от этого падения будет немного.
Главное — не поддаваться панике и не менять евро сейчас, когда его цена слишком низкая. Особенно не стоит сейчас менять евро на гривну, поскольку у национальной валюты перспектива обесцениться гораздо выше.

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Но есть и хорошая новость: падение евро приведет к удешевлению европейских товаров, которые сейчас активно ввозятся в Украину. Или хотя бы затормозит рост их цен. То есть от удешевления евро большинство украинцев только выиграют.
По материалам:
Finance.ua
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