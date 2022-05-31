Плюс $87 млн. В какие криптофонды сейчас инвестируют деньги — CoinShares — Finance.ua
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Плюс $87 млн. В какие криптофонды сейчас инвестируют деньги — CoinShares

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Плюс $87 млн. В какие криптофонды сейчас инвестируют деньги — CoinSharesПлюс $87 млн. В какие криптофонды сейчас инвестируют деньги — CoinShares
Объем средств в криптовалютных инвестиционных продуктах за неделю увеличился на $87 млн.
Такие данные приводят аналитики CoinShares, пишет Forklog.
Напомним, что неделей ранее владельцы криптовалютных инструментов сократили свои позиции на $141,2 млн.
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Смешанная динамика наблюдается с апреля. Приток средств в криптофонды с начала года достиг $0,52 млрд. Для сравнения: в 2021 году на аналогичном отрезке показатель составил $5,9 млрд.
Данные: CoinShares Данные: CoinShares
Продукты на базе первой криптовалюты привлекли $69,4 млн и $369 млн — с января. В стоимостном выражении они достигли наименьшей оценки с июля 2021 года — $24,7 млрд.
Продолжился отток средств из Ethereum-фондов. За семь дней он составил $11,6 млн и $250 млн с начала года.
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Сохраняется интерес инвесторов к товарам с учетом нескольких активов. Инвестиции в них за неделю увеличились на $4,8 млн, с начала года — на $191 млн.
Данные: CoinShares Данные: CoinShares
Прирост средств в другом популярном направлении для инвестиций, фондах на основе Solana, составил $1,8 млн и $104 млн соответственно.
Аналитики отметили рекордный интерес к продуктам на базе Algorand — приток средств за неделю составил $20 млн. Они связали это с запуском новых инструментов в экосистеме.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

По материалам: Мінфін України
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