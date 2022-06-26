Платежки за газ: как новым клиентам зарегистрироваться в «Нафтогазе» и как получить счет за газ — Finance.ua

Платежки за газ: как новым клиентам зарегистрироваться в «Нафтогазе» и как получить счет за газ Сегодня 09:02 — Личные финансы

С 1 мая клиентами «Нафтогаза» стали 8,8 млн новых украинских домохозяйств. Эти пользователи также будут получать услуги по фиксированной цене — 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки).

«Нафтогаз» эту стоимость кубометра голубого топлива считает одной из самых выгодных на рынке, пишет НВ.

В компании напомнили, что потребители, которые ранее получали природный газ от 17 поставщиков под брендом Твой газсбыт и ООО Одессагаз-Снабжение и осуществляли оплаты через 104.ua, получат счета за май от ГК Нафтогаз Украины.

«Заключать дополнительные договоры не нужно, ведь переход состоялся автоматически», — подчеркивают в «Нафтогазе».

Как получить номер лицевого счета?

Для получения номера лицевого счета каждый новый клиент должен выполнить следующее:

перейти в чатбот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

ввести ЭИС-код (16 символов);

*EIC — это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр). Например, 56XM19A205987456. Его можно найти в личном кабинете, контакт-центре вашего облгаза или в счете за распределение или поставку газа

получить лицевой счет потребителя;

зарегистрироваться в личном кабинете my.gas.ua.

Для чего нужен лицевой счет?

С помощью лицевого счета клиент может:

узнавать и оплачивать счета за газ;

загружать справку о льготах и субсидиях;

получать акт сверки и т.д.

Также вы можете получить лицевой счет, обратившись в контакт-центр ГК «Нафтогаз Украины».

В НАК «Нафтогаз Украины» отмечают , что все льготы и субсидии, при смене поставщика, сохраняются автоматически.

Как получить счет за газ?

Получить счет за потребленный газ в мае можно несколькими удобными способами, в частности:

в личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно получить в чате или в контакт-центре);

в чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

Укрпочтой после 20 числа текущего месяца (только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия).

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Как оплатить счет за газ?

Заплатить за потребленный газ можно несколькими способами.

По реквизитам

ООО " ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ»

ЕГРПОУ: 40121452

IBAN: UA893004650000000260323012042 в АО « Ощадбанк » г. Киева

МФО 300465

Онлайн:

в личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно получить в чате или в контакт-центре);

в чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

через сайты и мобильные приложения банков;

с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).

Оффлайн:

через платежные терминалы самообслуживания;

в любом отделении банка;

через отделение Укрпочты или Новой почты.

Напомним, при оплате за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA до 30 июня начисляется скидка 1%, а использовать его клиент сможет во время следующего платежа.

По услугам потребителей природного газа работают следующие номера контакт-центра НАК «Нафтогаз Украины»:

+38 066 300 2888;

+38 098 300 2888;

+38 093 300 2888.

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