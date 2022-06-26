Платежки за газ: как новым клиентам зарегистрироваться в «Нафтогазе» и как получить счет за газ — Finance.ua

Платежки за газ: как новым клиентам зарегистрироваться в «Нафтогазе» и как получить счет за газ
С 1 мая клиентами «Нафтогаза» стали 8,8 млн новых украинских домохозяйств. Эти пользователи также будут получать услуги по фиксированной цене — 7,96 грн/м³ (с НДС, без стоимости транспортировки).
«Нафтогаз» эту стоимость кубометра голубого топлива считает одной из самых выгодных на рынке, пишет НВ.
В компании напомнили, что потребители, которые ранее получали природный газ от 17 поставщиков под брендом Твой газсбыт и ООО Одессагаз-Снабжение и осуществляли оплаты через 104.ua, получат счета за май от ГК Нафтогаз Украины.
«Заключать дополнительные договоры не нужно, ведь переход состоялся автоматически», — подчеркивают в «Нафтогазе».
Как получить номер лицевого счета?
Для получения номера лицевого счета каждый новый клиент должен выполнить следующее:
- перейти в чатбот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- ввести ЭИС-код (16 символов);
*EIC — это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр). Например, 56XM19A205987456. Его можно найти в личном кабинете, контакт-центре вашего облгаза или в счете за распределение или поставку газа
- получить лицевой счет потребителя;
- зарегистрироваться в личном кабинете my.gas.ua.
Для чего нужен лицевой счет?
С помощью лицевого счета клиент может:
- узнавать и оплачивать счета за газ;
- загружать справку о льготах и субсидиях;
- получать акт сверки и т.д.
Также вы можете получить лицевой счет, обратившись в контакт-центр ГК «Нафтогаз Украины».
В НАК «Нафтогаз Украины» отмечают, что все льготы и субсидии, при смене поставщика, сохраняются автоматически.
Как получить счет за газ?
Получить счет за потребленный газ в мае можно несколькими удобными способами, в частности:
- в личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно получить в чате или в контакт-центре);
- в чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- Укрпочтой после 20 числа текущего месяца (только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия).
Как оплатить счет за газ?
Заплатить за потребленный газ можно несколькими способами.
По реквизитам
ООО " ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ»
ЕГРПОУ: 40121452
IBAN: UA893004650000000260323012042 в АО «Ощадбанк» г. Киева
МФО 300465
Онлайн:
- в личном кабинете на my.gas.ua (номер лицевого счета можно получить в чате или в контакт-центре);
- в чате GASUA у Viber, Telegram и NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;
- через сайты и мобильные приложения банков;
- с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Оффлайн:
- через платежные терминалы самообслуживания;
- в любом отделении банка;
- через отделение Укрпочты или Новой почты.
Напомним, при оплате за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA до 30 июня начисляется скидка 1%, а использовать его клиент сможет во время следующего платежа.
По услугам потребителей природного газа работают следующие номера контакт-центра НАК «Нафтогаз Украины»:
- +38 066 300 2888;
- +38 098 300 2888;
- +38 093 300 2888.
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