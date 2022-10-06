План Байдена по списанию кредитов студентов будет стоить бюджету США $379 млрд в следующие 30 лет — Finance.ua
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План Байдена по списанию кредитов студентов будет стоить бюджету США $379 млрд в следующие 30 лет

Мир
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План Байдена по списанию кредитов студентов будет стоить бюджету США $379 млрд в следующие 30 лет
План Байдена по списанию кредитов студентов будет стоить бюджету США $379 млрд в следующие 30 лет
Инициатива президента США Джо Байдена, направленная на снижение долговой нагрузки на американцев, бравших кредиты на образование, будет стоить бюджету страны в среднем $30 млрд в год в следующее десятилетие, согласно подсчетам министерства образования страны.
В последующие 30 лет стоимость этого плана обойдется Штатам в $379 млрд в текущих ценах, говорится в сообщении ведомства.
Ранее Бюджетное управление Конгресса США (CBO) оценивало, что списание студенческих кредитов обойдется стране примерно в $400 млрд в следующие 30 лет, а размер непогашенных кредитов на образование увеличится на $20 млрд в этом году.
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Байден объявил о программе списания образовательных кредитов на сумму от $10 тыс. до $20 тыс. в конце августа. Под условия программы подпадают американцы, зарабатывающие менее $125 тыс. в год, а также семейные пары, совокупный доход которых не превышает $250 тыс. в год.
Власти США ожидают, что в программе списания студенческого долга примут участие около 75% или более 40 млн человек.
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Совокупный размер непогашенных кредитов на образование в США оценивается в $1,7 трлн. Дискуссии о необходимости федеральных мер по сокращению долговой нагрузки на бывших студентов ведутся уже длительное время, поскольку многие американцы жалуются на невозможность расплатиться со студенческим долгом даже спустя десятилетия и при относительно высокой зарплате.
Дефицит бюджета США в текущем финансовом году составит $1,03 трлн, согласно августовской оценке Белого дома. По сравнению с предыдущим фингодом отрицательное сальдо сократится примерно на $1,7 трлн, однако все еще будет выше, чем в допандемийном 2019 году, когда дефицит составил $984 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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