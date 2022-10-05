Государственный долг США впервые превысил $31 триллион — Finance.ua
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Государственный долг США впервые превысил $31 триллион

Мир
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Государственный долг США впервые превысил $31 триллион
Государственный долг США впервые превысил $31 триллион
Государственный долг США 4 октября впервые превысил $31 трлн.
Об этом пишет The New York Times, передает портал «Минфин».
В Белом доме заявляют, что их устраивают уровни долга и дефицита в прогнозах администрации Байдена.
«Наши бюджеты создают очень привлекательную архитектуру для критически важных инвестиций и финансовой ответственности», — сказал член Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернштейн.
По словам главного исполнительного директора Фонда Питера Петерсона (способствует сокращению дефицита бюджета) Майкла Петерсона, опасения по поводу роста долга возникают с увеличением процентных ставок. В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 3-3,25% годовых. Ожидается, что к концу года ставка может возрасти до 4,25-4,5%.
По данным Минфина, на 4 октября госдолг США составил $31,123 трлн, что явилось рекордным показателем за всю историю государства.
«Слишком многие были довольны нашим долговым курсом частично потому, что ставки были такими низкими», — сказал Майкл Петерсон.
По оценкам Фонда Петерсона, более высокие ставки могут прибавить дополнительно $1 трлн к запланированным в текущем десятилетии выплатам процентов по госдолгу. В мае Бюджетное управление Конгресса прогнозировало рекордные долговые расходы в $8,1 трлн.
Правительство постоянно выпускает новые долговые обязательства, что фактически означает, что стоимость заимствований растет и падает с процентными ставками, пишет NYT.
Ранее в 2022 году ЦБ предупредил о растущей долговой нагрузке США и заявил, что инвесторы могут потерять уверенность в способности правительства погасить свои долги.
ЦБ и Белый дом прогнозируют, что государственный долг, измеряемый как доля от размера экономики, немного сократится в течение следующего финансового года, прежде чем снова увеличиться в 2024 году — ожидается, что экономика будет расти быстрее долга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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