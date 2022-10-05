Государственный долг США впервые превысил $31 триллион — Finance.ua

Государственный долг США впервые превысил $31 триллион Сегодня 17:45 — Мир

Государственный долг США впервые превысил $31 триллион

Государственный долг США 4 октября впервые превысил $31 трлн.

Об этом пишет The New York Times, передает портал «Минфин».

В Белом доме заявляют, что их устраивают уровни долга и дефицита в прогнозах администрации Байдена.

«Наши бюджеты создают очень привлекательную архитектуру для критически важных инвестиций и финансовой ответственности», — сказал член Совета экономических консультантов Белого дома Джаред Бернштейн.

По словам главного исполнительного директора Фонда Питера Петерсона (способствует сокращению дефицита бюджета) Майкла Петерсона, опасения по поводу роста долга возникают с увеличением процентных ставок. В сентябре Федеральная резервная система (ФРС) США подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 3-3,25% годовых. Ожидается, что к концу года ставка может возрасти до 4,25-4,5%.

По данным Минфина, на 4 октября госдолг США составил $31,123 трлн, что явилось рекордным показателем за всю историю государства.

«Слишком многие были довольны нашим долговым курсом частично потому, что ставки были такими низкими», — сказал Майкл Петерсон.

По оценкам Фонда Петерсона, более высокие ставки могут прибавить дополнительно $1 трлн к запланированным в текущем десятилетии выплатам процентов по госдолгу. В мае Бюджетное управление Конгресса прогнозировало рекордные долговые расходы в $8,1 трлн.

Правительство постоянно выпускает новые долговые обязательства, что фактически означает, что стоимость заимствований растет и падает с процентными ставками, пишет NYT.

Ранее в 2022 году ЦБ предупредил о растущей долговой нагрузке США и заявил, что инвесторы могут потерять уверенность в способности правительства погасить свои долги.

ЦБ и Белый дом прогнозируют, что государственный долг, измеряемый как доля от размера экономики, немного сократится в течение следующего финансового года, прежде чем снова увеличиться в 2024 году — ожидается, что экономика будет расти быстрее долга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.