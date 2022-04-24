PGNIG снизила продажи газа в Украине в I кв.-2022 почти в три раза — Finance.ua

Как сообщалось, прибыль PGNIG в 2021 году упала на 16% — до 6,19 млрд злотых ($1,55 млрд); при этом большую часть этой прибыли (3,09 млрд злотых) компания заработала в четвертом квартале. В то же время выручка подскочила в 1,8 раза — до 69,96 млрд злотых ($17,48 млрд).
В начале февраля сообщалось, что PGNiG закупила у США партию сжиженного природного газа (СПГ) для поставки к украинской границе для ERU Europe, которая будет получать приобретенное топливо на соединении между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года.
По материалам: enkorr
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