PGNIG снизила продажи газа в Украине в I кв.-2022 почти в три раза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

PGNIG снизила продажи газа в Украине в I кв.-2022 почти в три раза

Сегодня 16:44Энергетика
12
PGNIG снизила продажи газа в Украине в I кв.-2022 почти в три разаPGNIG снизила продажи газа в Украине в I кв.-2022 почти в три раза
Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG снизила объемы продаж газа в Украине в первом квартале 2022 года почти втрое — до 80 млн куб. м с 210 млн куб. м в первом квартале 2021 года.
Об этом сообщается в релизе PGNiG по отдельным показателям отчетности.
Согласно ему, в целом объемы продаж газа за пределы группы в этом отчетном периоде составили 11,54 млрд куб. м по сравнению с 11,28 млрд куб. м в первом квартале 2021 года.
Читайте также
Как сообщалось, прибыль PGNIG в 2021 году упала на 16% — до 6,19 млрд злотых ($1,55 млрд); при этом большую часть этой прибыли (3,09 млрд злотых) компания заработала в четвертом квартале. В то же время выручка подскочила в 1,8 раза — до 69,96 млрд злотых ($17,48 млрд).
В начале февраля сообщалось, что PGNiG закупила у США партию сжиженного природного газа (СПГ) для поставки к украинской границе для ERU Europe, которая будет получать приобретенное топливо на соединении между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года.
По материалам: enkorr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.