PGNIG снизила продажи газа в Украине в I кв.-2022 почти в три раза — Finance.ua

PGNIG снизила продажи газа в Украине в I кв.-2022 почти в три раза

Сегодня 16:44 — Энергетика

PGNIG снизила продажи газа в Украине в I кв.-2022 почти в три раза

Польская государственная нефтегазовая компания PGNIG снизила объемы продаж газа в Украине в первом квартале 2022 года почти втрое — до 80 млн куб. м с 210 млн куб. м в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщается в релизе PGNiG по отдельным показателям отчетности.

Согласно ему, в целом объемы продаж газа за пределы группы в этом отчетном периоде составили 11,54 млрд куб. м по сравнению с 11,28 млрд куб. м в первом квартале 2021 года.

Читайте также ЕС может потерять треть поставок газа через Украину — Витренко

Как сообщалось, прибыль PGNIG в 2021 году упала на 16% — до 6,19 млрд злотых ($1,55 млрд); при этом большую часть этой прибыли (3,09 млрд злотых) компания заработала в четвертом квартале. В то же время выручка подскочила в 1,8 раза — до 69,96 млрд злотых ($17,48 млрд).

В начале февраля сообщалось, что PGNiG закупила у США партию сжиженного природного газа (СПГ) для поставки к украинской границе для ERU Europe, которая будет получать приобретенное топливо на соединении между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года.

По материалам: enkorr

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.