ЕС может потерять треть поставок газа через Украину — Витренко

Сегодня 10:14 — Энергетика

В результате боевых действий на недавно оккупированных территориях будет потеряна треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину.

Об этом глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в своем Twitter.

«По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из россии в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях», — сообщил он.

Еще в начале апреля Оператор газотранспортной системы сообщал, что враг вмешивается в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию (КС) «Новопсков» в Луганской области.

Такие действия российских оккупантов ставят под угрозу транзит газа через ГИС «Сохрановка», через который проходит треть объемов в ЕС.

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