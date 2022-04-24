ЕС может потерять треть поставок газа через Украину — Витренко — Finance.ua
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ЕС может потерять треть поставок газа через Украину — Витренко

Сегодня 10:14Энергетика
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В результате боевых действий на недавно оккупированных территориях будет потеряна треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину.
Об этом глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил в своем Twitter.
«По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из россии в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные войска не перестанут срывать работу наших станций на недавно оккупированных территориях», — сообщил он.
Еще в начале апреля Оператор газотранспортной системы сообщал, что враг вмешивается в операционную работу и технологические процессы транспортировки газа через компрессорную станцию (КС) «Новопсков» в Луганской области.
Такие действия российских оккупантов ставят под угрозу транзит газа через ГИС «Сохрановка», через который проходит треть объемов в ЕС.
По материалам: Економічна Правда
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