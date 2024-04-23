Первый год жизни ребенка: сколько нужно денег — Finance.ua

Первый год жизни ребенка: сколько нужно денег Сегодня 20:14 — Личные финансы

Первый год жизни ребенка: сколько нужно денег

Для того чтобы детально посчитать, сколько стоит первый год жизни ребенка в Украине, нужно писать целую диссертацию. Ведь расходы могут быть самые разные, в зависимости от решений родителей.

Сосредоточимся на нуждах детей и на том, сколько денег нужно, чтобы их закрыть.

Молодые мамы, с которыми пообщался Finance.ua, единогласно согласились, что главные расходы идут на:

детские товары (памперсы, пустышки, бутылочки, игрушки и т. п. );

); одежду;

питание;

визиты к врачу;

возможное лечение или профилактика заболеваний.

Базовыми затратами являются памперсы, которые нужны каждый день. В среднем, на новорожденного ребенка может уходить 5 памперсов в сутки. Соответственно, за месяц это около 150 штук.

«До 3 месяцев каждый день шло где-то по 7 памперсов. Тогда в месяц на памперсы тратили по 2000—2500 гривен. После 3 месяцев в среднем в день уходило по 5 памперсов. Соответственно тратим где-то по 1500 гривен в месяц», — рассказывает наша собеседница Татьяна, мама годовалого мальчика.

Но такие расчеты ориентировочные. Ибо все зависит от марки памперсов и от того, как родители относятся к их использованию в целом.

Следующая статья расходов — одежда. Рассчитывать нужно на то, что в сутки может быть минимум 2−3 переодевания. Ведь новорожденные могут отрыгивать, а когда начнется прикорм — испачкать одежду пище во время кормления.

То есть, в идеале одежды нужно столько, чтобы иметь возможность быстро переодеть ребенка и не поспешить стирать после каждого переодевания.

Также следует рассчитывать на то, что ребенок быстро растет. И одежду определенного размера ему может хватить максимум на три месяца.

В общем, для ребенка нужно где-то 5−6 человечков (слипов) и 5−6 боди. Это количество нужно умножить как минимум на 4.

Плюс летом добавляются шортики, маечки, панамы (если ребенок уже сидит), зимой — зимний комбинезон и флисовый поддев, весной и осенью — комбинезон и флисовый или хлопковый поддев. Это план минимум.

Подсчитать точные расходы на одежду не так просто. Ведь все зависит от предпочтений и возможностей родителей. К примеру, человечки можно купить за 150 грн за штуку, а можно за 300 грн за штуку, соответственно и расходы будут в первом варианте от 3 тыс. грн (за год), а во втором — от 6 тыс. грн. Та же история с боди.

Что касается верхней одежды, то зимний комбинезон в среднем обойдется около 2 тыс. грн, а демисезонный — около 1000−1500 грн.

То есть, минимально на одежду в первый год ребенка придется потратить 10 тыс. грн. И еще около 20 тыс. грн. на памперсы. Но объективно нужно рассчитывать, что затраты будут больше.

Что касается питания, то все зависит от того, нужны ли ребенку смеси, а также от вида прикорма, который начинают вводить после того, как ребенку исполнится полгода. «Расходы на прикорм зависят от его вида — педиатрический или ТЗП (тарелка здорового питания, — ред.). ТЗП обойдется дороже», — объясняет Татьяна.

Относительно визитов к врачу они, как правило, бесплатны. Но перед родителями стоит вопрос вакцинации ребенка. И часто дополнительные расходы уходят на приобретение платных вакцин. Конечно, по желанию родителей.

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