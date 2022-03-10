Период законного пребывания, разрешения для детей: в Польше приняли закон о помощи украинским беженцам — Finance.ua
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Период законного пребывания, разрешения для детей: в Польше приняли закон о помощи украинским беженцам

Сегодня 16:12Личные финансы
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Период законного пребывания, разрешения для детей: в Польше приняли закон о помощи украинским беженцамПериод законного пребывания, разрешения для детей: в Польше приняли закон о помощи украинским беженцам
В польском Сейме 10 марта был принят законопроект о помощи украинским беженцам в связи с войной в стране, которую развернула россия. Закон призван урегулировать вопросы, связанные с законностью пребывания граждан нашего государства и их финансовой поддержкой. Документ утверждает период законного пребывания в стране — 18 месяцев с возможностью продления.
За законопроект проголосовали 439 депутатов, 12 были против, а 3 воздержались. Об этом сообщает Onet.
Беженцы из Украины смогут получить номер PESEL после подтверждения личности. Положения закона предусматривают также, что:
  • украинцы смогут находиться в Польше на законном основании в течение 18 месяцев, но срок может быть продлен еще на 18 месяцев;
  • поляки, принимающие семьи из Украины, получат поддержку — 40 злотых (272 грн) в день в течение двух месяцев (около 1200 злотых/8160 грн в месяц). Деньги пойдут людям, принявшим беженцев через органы местного самоуправления;
  • правительство создаст «целевой резерв» для поддержки местных властей. Предполагается обеспечить финансирование дополнительных задач органов местного самоуправления, связанных с приемом беженцев из Украины;
  • изменения в закон, которые позволят украинцам пользоваться госуслугами, особенно польским здравоохранением, и позволят отправлять детей в польские школы.
По материалам: Обозреватель
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