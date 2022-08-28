Переплаты пенсий: причины возникновения и нужно ли их возвращать — Finance.ua

Переплаты пенсий: причины возникновения и нужно ли их возвращать Сегодня 14:38 — Личные финансы

Переплаты пенсий: причины возникновения и нужно ли их возвращать

Украинцам могут перестать выплачивать пенсии или урезать их размер. Среди причин — трудоустройство. Если пенсионер устроился работать, он должен в течение 10 дней предупредить об этом Пенсионный фонд.

В противном случае может возникнуть так называемая переплата пенсии, то есть выплата большего размера, чем это предусмотрено, ведь трудоустройство пенсионера влияет на его право на получение всевозможных доплат, надбавок и повышения.

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Речь идет, в частности, об утрате права на доплаты с увеличением прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность, при получении надбавок за содержание ребенка до 18 лет, при получении пенсии за выслугу лет.

Также причиной переплаты пенсии могут быть занятия предпринимательской деятельностью.

В случае переплаты излишек средств будет взиматься с пенсионера по решению территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке. Это предусмотрено ч. 1 ст. 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Сообщить о трудоустройстве и избежать отчислений можно, в частности, онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для этого:

Войдите на веб-портал с помощью квалифицированной электронной подписи или ID-банкинга. В левом боковом меню выберите пункт «Пенсионерам» — «Заявление на перерасчет пенсии». Заполните поля заявления и подгрузите скан-копии необходимых документов. Щелкните «Оформить заявление». Подпишите заявление КЭП и отправьте его в ПФУ.

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