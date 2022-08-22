Пенсионные удостоверения двух видов появятся в «Дія»: какие будут ограничения — Finance.ua
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Пенсионные удостоверения двух видов появятся в «Дія»: какие будут ограничения

Казна и Политика
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Сейчас проводится бета-тест пенсионного удостоверения в «Дія». Тестируют пенсионные двух видов: по возрасту и специальное, которое оформляют из-за инвалидности, потери кормильца и т.д.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Важно, что в „Дія“ будут отображаться пенсионные, выданные после 2014 года. Поэтому, если у вас документ старого образца в виде книжечки, его нужно обновить», — сообщил он.
Как отметил министр, услуга электронного удостоверения для пенсионеров разрабатывается Минцифры совместно с ПФУ и Минсоцполитики.
По его словам, запустить пенсионные в «Дія» было нелегко, потому что было много нюансов.
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«Например, для того чтобы документ подтянулся, необходимо наличие фото. Но не все фото были в нормальном состоянии и в одном месте. Поэтому мы вместе с Пенсионным фондом Украины создали единую базу, где собрали все необходимые фотографии для того, чтобы удостоверения у людей сформировались», — сообщил Федоров.

Справка Finance.ua:

  • Федоров рассказал, как у «Дія» можно будет получить льготную ипотеку. Правительство приняло постановление о доступной ипотеке, в первую очередь для военных и членов их семей, для медиков, учителей, ученых.
  • Команда Минцифры недавно презентовала новые цифровые услуги в приложении и на портале «Дія». Среди них — возможность передать право на управление вашей машиной другому водителю, то есть пошерить ваш техпаспорт.
  • кроме того, в приложении появилась возможность генерировать справку о несудимости;

Мстислав Баник: Дія — одно из самых безопасных приложений в мире

По материалам:
РБК-Україна
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