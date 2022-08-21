Как принимают "Дія" за границей — Finance.ua

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Как принимают "Дія" за границей

Личные финансы
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Как принимают "Дія" за границей
Как принимают "Дія" за границей
ЕС уже начал активно изучать тему цифровых документов.
Об этом рассказал в интервью Finance.ua руководитель развития электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник.
«Хочу поблагодарить те страны, которые принимали «Дія», когда украинцы уезжали за границу с началом полномасштабного вторжения. В то же время Польша и другие близлежащие страны не остановились на том, что они принимают «Дія» только на границе. У поляков есть внутреннее приложение mObywatel. Оно не такое распространенное, как наша «Дія», но там они очень оперативно запустили"Дія пл" — документ украинца в Польше. Недавно он стал электронным видом на жительство", — рассказал Баник.
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По его словам, это не временный шаг.
«Будем наращивать наши интеграции. Если мы пропагандируем идею цифровых документов, нужно искать точки пересечения, чтобы и мы могли валидировать их документы», — добавил чиновник.
Молдова сейчас также работает над тем, чтобы иметь возможность работать с украинскими документами в «Дія».
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«Вообще направление цифровизации привлекает все больше внимания. Сейчас ЕС начал изучать тему цифровых документов, и мы принимаем в этом участие. Система Европейского Союза не предполагает, что они могут просто позаимствовать наше решение, но мы готовы делиться нашим опытом. У нас есть разговоры с разными странами, и мы постоянно общаемся с ними о возможности цифровизации сервисов», — сообщил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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