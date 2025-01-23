Перепичка vs бигмак: что подорожало больше за последние 15 лет — Finance.ua

Перепичка vs бигмак: что подорожало больше за последние 15 лет Сегодня 08:02 — Личные финансы

Перепичка vs бигмак: что подорожало больше за последние 15 лет

Эксперты инвестиционной компании ICU проанализировали , что за последние 15 лет подорожало больше — знаменитая киевская перепичка или легендарный бигмак.

Инфографика: ICU

Отмечается, что в начале 2010 года перепичка стоила 4 грн 50 коп., а бигмак — 14 грн. Это соответствовало $0.56 и $1.75 в то время. Сегодня перепичка уже стоит 50 грн (или $1.2), а бургер — 134 грн (или $3.2).

«В процентном выражении это впечатляющие +1011% для перепички и +857% для бигмака за 15 лет, что означает рост в 10 и 8,5 раз соответственно», — отмечают аналитики.

В ICU добавляют, что это удорожание происходит гораздо быстрее, чем девальвация гривны и инфляция, которые за этот период выросли более чем в 4 раза.

«И хотя падение гривны для украинцев стало привычным явлением, стоит обратить внимание, что даже наличный доллар — традиционная „тихая гавань“ для многих украинцев, которых волнуют кризисы — не успевает покрыть темпы удорожания фастфуда», — комментируют в компании.

Напомним, ранее аналитик ICU Михаил Демкив рассчитал Индекс «Киевской перепички». «Согласно анализу инфляционных процессов последнего десятилетия сквозь призму легендарного фастфуда, цена киевской перепички составляла бы 23 гривны, если бы ее стоимость корректировалась по индексу инфляции», — отмечал аналитик.

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