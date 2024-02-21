Переоформление лицензий: что обязаны сделать предоставители финуслуг (инфографика) — Finance.ua

Переоформление лицензий: что обязаны сделать предоставители финуслуг (инфографика) Сегодня 13:49 — Кредит&Депозит

Финансовая компания, ломбард, которые намерены включить в лицензию дополнительные виды финансовых услуг, имеют право (до дня внесения НБУ записи в соответствующий реестр) представить пакет документов на расширение объема лицензии в порядке, определенном главой 52 раздела VII Положения № 199.

Об этом рассказал первый заместитель главы НБУ Михаил Федоренко, директор Департамента лицензирования Национального банка Украины на прошедшей 16 февраля в Киеве конференции FinYear

Переоформление лицензий не предусматривает принятия действий со стороны учреждения. НБУ уведомляет небанковское финансовое учреждение в письменной форме о переоформлении лицензии и отправляет выписку из ГРФУ.

Нацбанк автоматически не переоформляет временно остановленные лицензии, которые были остановлены в качестве меры влияния (лицензия переоформляется после выполнения меры влияния) и предоставителей финансовых услуг, местонахождением которых являются временно оккупированные территории (лицензия переоформляется в порядке, определенном Законом о финансовых услугах).

Предоставители финансовых услуг обязаны:

1. Привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона о финансовых услугах и Положения No 199 (разработать внутренние документы, предусмотренные Положением, в случае их отсутствия), обеспечить выполнение требований к учетным системам, требований к аутсорсингу (при передаче функций), внедрение системы внутреннего контроля и т. д.

2. Осуществить самостоятельную проверку соответствия своих руководителей квалификационным требованиям относительно деловой репутации и профессиональной пригодности, определенным Положением № 199.

3. Осуществить самостоятельную проверку владельцев существенного участия в требованиях относительно деловой репутации.

4. Привести собственный капитал в соответствие с требованиями Положения № 199 — размер должен быть не меньше минимального уставного капитала (в частности, 3 млн гривен, если 1 финансовая услуга по предоставлению финансового лизинга, 10 млн гривен, если есть услуга по предоставлению гарантий).

Сроки

В срок до 1 июля 2024 года поставщики финуслуг обязаны направить заверение в произвольной форме о приведении деятельности в соответствие с требованиями Закона о финансовых услугах и Положением № 199.

Уведомление о приобретении/увеличении существенного участия в финансовой компании, ломбарде

Если лицо прямо и/или косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами стало владеть или контролировать 10, 25 или 50 и более процентами уставного (складочного) капитала или правом голоса по акциям (долям) и/или независимо от формального владения оказывать значительное влияние или осуществлять контроль над управлением или деятельностью финансовой компании, ломбарда, поставщик финансовых услуг обязан сообщить о приобретении или увеличении существенного участия такого лица.

Представитель финансовых услуг подает в НБУ уведомление о приобретении / увеличении существенного участия в финансовой компании, ломбарде в произвольной форме и подписанное финансовой компанией/ломбардом, таким собственником/уполномоченным представителем собственника, а также уполномоченными представителями всех юридических лиц, через которых такой владелец приобрел/увеличил существенное участие в финансовой компании, ломбарде.

Когда осуществляется оценка финансового положения:

1. Представление заявителем пакета документов для получения лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

2. Уведомление о приобретении или увеличении существенного участия в предоставлении финансовых услуг.

3. Увеличение денежной компанией, ломбардом размера уставного капитала.

4. Рассмотрение вопроса о соответствии владельцев существенного участия в финансовой компании, ломбарде требованиям Положения No 199.

Лица, финансовое/имущественное состояние которых оценивается НБУ, а также критерии такой оценки определяются отдельно для каждого случая.

Основные нарушения, выявленные по результатам оценки финансового или имущественного положения лиц:

— подача пакета документов не по всем юридическим и физическим лицам, имущественное/финансовое состояние которых оценивается;

— подача пакета документов не на соответствующую дату такой оценки;

— несоблюдение определенных критериев оценки при подготовке аудиторского отчета;

— подача пакета документов в Национальный банк Украины не уполномоченным субъектом подачи (соответственно требованиям Положения No 199 таким уполномоченным субъектом является исключительно поставщик финансовых услуг);

— включение для подтверждения соответствия финансового/имущественного положения личности информации о корпоративных правах небанковского финансового учреждения;

— отсутствие в отчете аудитора и Информации об имущественном/финансовом состоянии лица информации обо всех документах (с указанием реквизитов), предоставленных аудитору для подтверждения источников происхождения средств такого лица, а также информации об отчете об оценке имущества (на основании которого должна определяться рыночная) стоимость имущества по состоянию на соответствующую дату);

— подача информации об имуществе, обязательствах, расходах и доходах лица за периоды, которые не сопоставляются между собой.

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