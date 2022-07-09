Переход на новые платежки за газ в Украине откладывается: нардепы утвердили отсрочку — Finance.ua
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Переход на новые платежки за газ в Украине откладывается: нардепы утвердили отсрочку

Личные финансы
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Переход на новые платежки за газ в Украине откладывается: нардепы утвердили отсрочку
Переход на новые платежки за газ в Украине откладывается: нардепы утвердили отсрочку
В Украине официально отсрочили введение платежей за газ нового образца. Еще с 1 мая 2022 г. потребленное топливо должны были считать не в кубометрах, а в киловатт-часах. Предполагалось, что украинцы будут платить не за объем сожженного газа, а за полученные единицы энергии, как и европейцы. Однако теперь переход отложен на послевоенное время.
Такое решение предусмотрено законопроектом № 7305. Он был принят во втором чтении и в целом на заседании Верховной Рады 8 июля. За проголосовали 286 народных депутатов.
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Документ устанавливает, что переход на учет объема газа в единицах энергии отсрочен до 1 мая, которое наступит после военного положения. Отмечается, что до этого процесс перехода технически невозможен из-за полномасштабной военной агрессии россии.
Кстати, когда переход на новую систему все же произойдет, новые счетчики устанавливать не придется. Предусматривается, что переводить объем газа в киловатт энергии должен газовый оператор.
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По материалам:
Обозреватель
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