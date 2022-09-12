Пенсия по инвалидности: сколько платят каждой группе — Finance.ua

Пенсия по инвалидности: сколько платят каждой группе Сегодня 20:01 — Личные финансы

Пенсия по инвалидности: сколько платят каждой группе

В Украине полная или частичная утрата здоровья дает гражданам право на получение статуса нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного, а также дает право оформить пенсию по инвалидности — ее размер зависит от полученной группы инвалидности.

Люди, получившие I группу инвалидности, имеют право на 100% пенсию по возрасту, но для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором человек признан инвалидом.

Размер пенсионных выплат лиц с ІІ группой инвалидности составляет 90% пенсии по возрасту. Необходимый страховой стаж при этом — 1-14 лет.

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Получатели пенсионных выплат с ІІІ группой инвалидности получают 50% пенсии по возрасту при наличии 1-14 лет страхового стажа.

Подать документы для назначения пенсии по инвалидности можно как оффлайн — обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн — на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Документы, необходимые для получения пенсии по инвалидности:

Письменное заявление о назначении пенсии

Паспорт или свидетельство о рождении (для детей)

Если у человека есть ID-паспорт, нужна еще справка о регистрации места жительства, которую выдают вместе с паспортом

РНУКНП (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика)

Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж + сведения о заработной плате

Документы, удостоверяющие особый статус личности (например, справка из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны)

Фотография (необходима для оформления пенсионного удостоверения)

Для военнослужащих срочной службы к заявлению для оформления пенсии по инвалидности еще нужно приложить:

свидетельство о болезни, выданное и заверенное военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с военного учета или справку военно-врачебной комиссии (копию).

Если инвалидность наступила после увольнения с военной службы, к заявлению назначения пенсии следует приложить:

справку военного комиссариата о прохождении военной службы с указанием даты призыва, даты и основания увольнения с военной службы + заключение МСЭК о том, что инвалидность связана с прохождением военной службы.

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Апостроф По материалам:

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