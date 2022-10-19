Пенсионный Фонд назвал средний размер повышения пенсий в Украине с 1 октября (инфографика) — Finance.ua
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Пенсионный Фонд назвал средний размер повышения пенсий в Украине с 1 октября (инфографика)

Казна и Политика
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С 1 октября в результате проведенных плановых перерасчетов выросли пенсии у 2,8 млн пенсионеров, средний размер повышения — 231 грн.
Об этом сообщил Пенсионный фонд.
Так, в связи с изменением минимальной заработной платы с (с 6 500 грн до 6 700 грн) до 2 680 грн вырос минимальный размер пенсии по возрасту в 1,5 млн неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих страховой стаж мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет.
К пенсиям 1,2 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, размер которых не превышает 10 340,35 грн, установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 300 грн.
Пенсионный Фонд назвал средний размер повышения пенсий в Украине с 1 октября (инфографика)
У пенсионеров, которым исполнилось 70 лет и более и у которых страховой стаж не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, размер минимальной пенсионной выплаты вырос до 3 000 грн.
Если у таких граждан страховой стаж меньше — доплата к пенсии устанавливается пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера 3 000 грн.
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При этом, размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и более, не может быть меньше 2 600 грн, а у пенсионеров у возрасте от 70 до 80 лет не может быть меньше 2 500 грн.
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Кроме того, в среднем на 701,14 грн увеличены минимальные размеры пенсий по инвалидности, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», 14,1 тыс. пенсионеров.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 1 октября средний размер пенсии 10,7 млн пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда Украины, составляет 4 539,36 грн.

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По материалам:
Finance.ua
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