Пенсионный фонд направил более 70 млрд гривен на соцвыплаты в марте — Finance.ua
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Пенсионный фонд направил более 70 млрд гривен на соцвыплаты в марте

Казна и Политика
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Пенсионный фонд направил более 70 млрд гривен на соцвыплаты в марте
Пенсионный фонд направил более 70 млрд гривен на соцвыплаты в марте
В марте Пенсионный фонд Украины направил 70,7 млрд грн на социальные выплаты, из которых 62,1 млрд грн — на пенсии, 5,9 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы, 2,7 млрд грн — на страховые выплаты.
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В марте Пенсионный фонд Украины выделил 70,7 млрд гривен на социальные выплаты, пишет УНН по данным ПФУ.
В марте Пенсионный фонд Украины направил 70,7 миллиарда гривен на социальные выплаты. Из них:
— 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты;
— 5,9 млрд гривен было отведено на выплату жилищных субсидий и льгот;
— 2,7 миллиарда гривен было направлено на страховые выплаты, включая оплату больничных в размере 1,7 миллиарда гривен.
В марте органы Пенсионного фонда Украины предоставили услуги в объеме 1122,0 тыс.
По материалам:
УНН
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