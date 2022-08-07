Пенсионерам выплачивают надбавку 20% — каким категориям Сегодня 17:02 — Личные финансы

Пенсионерам выплачивают надбавку 20% — каким категориям, www.freepik.com

В Украине пенсионеры, переехавшие в горные села, имеют право на 20% надбавки к пенсии.

Критерии получения надбавки и гарантии соцзащиты граждан регулирует закон О статусе горных населенных пунктов в Украине, сообщает Пенсионный курьер.

«Согласно законодательству, возможность ее получения не „привязана“ к факту рождения именно в таком населенном пункте. Критерии получения надбавки и гарантии социальной защиты граждан регулирует закон „О статусе горных населенных пунктов в Украине“», — сказано в сообщении.

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Согласно ему, размер государственных пенсий, стипендий и всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%.

Осуществляется это из средств государственного бюджета.

Таким образом получить надбавку к пенсии могут все зарегистрированные в горных регионах украинцы, в том числе — внутренне перемещенные лица.

Чтобы получать надбавку, пенсионеры должны получить статус гражданина, который проживает, работает (обучается) на территории горного населенного пункта, и получить соответствующее удостоверение. Для этого необходимо обратиться в:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

районные, районные в городах и Севастополе государственные администрации;

Центры предоставления административных услуг.

Удостоверение выдается бесплатно в течение 30 календарных дней.

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