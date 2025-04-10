Пасхальная корзина за три года подорожала на 64%: как изменились цены на продукты (инфографика) — Finance.ua

Пасхальная корзина за три года подорожала на 64%: как изменились цены на продукты (инфографика)
Стоимость пасхальной корзины выросла на 64,5% с начала полномасштабной войны в Украине. Если в 2022 году традиционный набор продуктов на праздник стоил около 1135 гривен, то в этом году он будет стоить уже 1867 гривен.
В 2022 году, по подсчетам «Слово и дело», пасхальная корзина стоила 1135 гривен. В 2023 году ее цена выросла на 29,3% - до 1468 гривен, в 2024 году она подорожала еще на 7,7% - до 1581 гривны. В этом году пасхальный набор продуктов обойдется украинцам в среднем в 1 867 гривен (+18,1%).
Что входит в пасхальную корзину:
- кулич домашнего приготовления (0,7 кг муки, 6 яиц, 0,15 кг сливочного масла, 0,3 л молока, 0,4 кг сахара, 0,04 кг дрожжей, 0,2 кг изюма),
- десяток яиц,
- 0,5 кг сала,
- 0,5 кг домашней колбасы,
- 0,5 кг буженины,
- килограмм курицы,
- 0,5 кг сыра,
- 0,2 кг сливочного масла,
- бутылка украинского вина,
- 0,25 кг хрена,
- 0,5 кг консервированных огурцов,
- 0,5 кг свежих огурцов,
- 0,5 кг свежих помидоров,
- 0,5 кг яблок.
Приготовление кулича в домашних условиях в 2022 году стоило около 135 гривен, в 2023-м — 185 гривен (+37%), в 2024 году — 181 гривну (-2,2%). В этом году домашний кулич будет стоить 237 гривен (+30,9%).
Десяток яиц подорожал почти в три раза с начала полномасштабной войны. В 2022 году яйца стоили 30 гривен, в 2023-м — 71 гривну (+136,7%), в 2024-м — 50 гривен (-29,6%), в этом году — 80 гривен (+60%).
Полкилограмма сала сейчас стоит около 120 гривен, цена практически не изменилась с прошлого года. В 2022 году сало можно было купить за 80 гривен, в 2023-м — за 90 гривен.
Буженина сегодня стоит в среднем 288 гривен. Для сравнения: в 2022 году полкилограмма стоили 166 гривен, в 2023 году — 223 гривны (+34,3%), в 2024 году — 257 гривен (+15,2%).
Полкилограмма домашней колбасы будет стоить 215 гривен (+5,9% по сравнению с прошлым годом). В 2022 году колбаса стоила 160 гривен, в 2023 году — 175 гривен (+9,4%), в 2024 году — 203 гривны (+16%).
Курица по сравнению с другими продуктами подорожала ненамного: в 2022 году килограмм стоил около 92 гривен, в 2023-м — 108 гривен (+17,4%), в 2024-м — 112 гривен (+3,7%), в 2025-м — 114 гривен.
Стоимость твердого сыра растет из года в год: 2022 год — 169 гривен за полкилограмма, 2023 год — 219 гривен (+29,6%), 2024 год — 223 гривны (+1,8%), 2025 год — 289 гривен (+29,6%).
Пачка сливочного масла в 2022 году стоила в среднем 60 гривен, в 2023 году — 71 гривна (+18,3%), в 2024 году — 79 гривен (+11,3%). В этом году уже около 105 гривен (+32,9%).
Консервированные огурцы подорожали вдвое по сравнению с 2022 годом: полкилограмма за 109 гривен.
Свежие огурцы и помидоры сейчас стоят около 69 и 60 гривен за полкилограмма соответственно.
Бутылку украинского вина можно купить за 116 гривен (+5,5% по сравнению с прошлым). В 2022 году вино стоило около 78 гривен, в 2023-м — 102 гривны (+30,8%), в 2024-м — 110 гривен (+7,8%).
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