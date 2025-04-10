Пасхальная корзина за три года подорожала на 64%: как изменились цены на продукты (инфографика) — Finance.ua

Пасхальная корзина за три года подорожала на 64%: как изменились цены на продукты (инфографика) Сегодня 09:09 — Личные финансы

Пасхальная корзина за три года подорожала на 64%: как изменились цены на продукты (инфографика)

Стоимость пасхальной корзины выросла на 64,5% с начала полномасштабной войны в Украине. Если в 2022 году традиционный набор продуктов на праздник стоил около 1135 гривен, то в этом году он будет стоить уже 1867 гривен.

В 2022 году, по подсчетам «Слово и дело», пасхальная корзина стоила 1135 гривен. В 2023 году ее цена выросла на 29,3% - до 1468 гривен, в 2024 году она подорожала еще на 7,7% - до 1581 гривны. В этом году пасхальный набор продуктов обойдется украинцам в среднем в 1 867 гривен (+18,1%).

Что входит в пасхальную корзину:

кулич домашнего приготовления (0,7 кг муки, 6 яиц, 0,15 кг сливочного масла, 0,3 л молока, 0,4 кг сахара, 0,04 кг дрожжей, 0,2 кг изюма),

десяток яиц,

0,5 кг сала,

0,5 кг домашней колбасы,

0,5 кг буженины,

килограмм курицы,

0,5 кг сыра,

0,2 кг сливочного масла,

бутылка украинского вина,

0,25 кг хрена,

0,5 кг консервированных огурцов,

0,5 кг свежих огурцов,

0,5 кг свежих помидоров,

0,5 кг яблок.

Приготовление кулича в домашних условиях в 2022 году стоило около 135 гривен, в 2023-м — 185 гривен (+37%), в 2024 году — 181 гривну (-2,2%). В этом году домашний кулич будет стоить 237 гривен (+30,9%).

Десяток яиц подорожал почти в три раза с начала полномасштабной войны. В 2022 году яйца стоили 30 гривен, в 2023-м — 71 гривну (+136,7%), в 2024-м — 50 гривен (-29,6%), в этом году — 80 гривен (+60%).

Полкилограмма сала сейчас стоит около 120 гривен, цена практически не изменилась с прошлого года. В 2022 году сало можно было купить за 80 гривен, в 2023-м — за 90 гривен.

Буженина сегодня стоит в среднем 288 гривен. Для сравнения: в 2022 году полкилограмма стоили 166 гривен, в 2023 году — 223 гривны (+34,3%), в 2024 году — 257 гривен (+15,2%).

Полкилограмма домашней колбасы будет стоить 215 гривен (+5,9% по сравнению с прошлым годом). В 2022 году колбаса стоила 160 гривен, в 2023 году — 175 гривен (+9,4%), в 2024 году — 203 гривны (+16%).

Курица по сравнению с другими продуктами подорожала ненамного: в 2022 году килограмм стоил около 92 гривен, в 2023-м — 108 гривен (+17,4%), в 2024-м — 112 гривен (+3,7%), в 2025-м — 114 гривен.

Стоимость твердого сыра растет из года в год: 2022 год — 169 гривен за полкилограмма, 2023 год — 219 гривен (+29,6%), 2024 год — 223 гривны (+1,8%), 2025 год — 289 гривен (+29,6%).

Пачка сливочного масла в 2022 году стоила в среднем 60 гривен, в 2023 году — 71 гривна (+18,3%), в 2024 году — 79 гривен (+11,3%). В этом году уже около 105 гривен (+32,9%).

Консервированные огурцы подорожали вдвое по сравнению с 2022 годом: полкилограмма за 109 гривен.

Свежие огурцы и помидоры сейчас стоят около 69 и 60 гривен за полкилограмма соответственно.

Бутылку украинского вина можно купить за 116 гривен (+5,5% по сравнению с прошлым). В 2022 году вино стоило около 78 гривен, в 2023-м — 102 гривны (+30,8%), в 2024-м — 110 гривен (+7,8%).

Слово і Діло По материалам:

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