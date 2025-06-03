Парламент одобрил в первом чтении законопроект о военном омбудсмене — Finance.ua

Парламент одобрил в первом чтении законопроект о военном омбудсмене Сегодня 15:46

Верховная Рада Украины во вторник, 3 июня, приняла в первом чтении законопроект № 13266 о введении института Военного омбудсмана. За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов. Президент определил законопроект как безотлагательный.

Изображение: Ярослав Железняк

Гончаренко подчеркнул, что законопроект прошел только первое чтение. Для окончательного принятия его еще предстоит рассмотреть во втором чтении, в ходе которого депутаты могут внести изменения и уточнения в документ.

Что предусматривает документ

Законопроект предусматривает создание независимого органа, который будет заботиться о защите прав и свобод военнослужащих.

Его задача — обеспечить эффективный механизм реагирования на нарушение прав защитников, повысить доверие к командованию и государству.

Полномочия будущего омбудсмана

Военный омбудсман сможет:

принимать жалобы от военных;

проводить проверки по фактам нарушения прав;

обращаться в органы власти с требованием устранить выявленные нарушения.

Ожидается, что этот институт станет дополнительным инструментом защиты прав военных.

Напомним, 8 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 13266 о деятельности военного омбудсмена. Документ предоставит президенту право назначать военного омбудсмена и его заместителей.

Законопроект также предусматривает создание Офиса военного омбудсмена как вспомогательного органа при президенте для осуществления функций гражданского демократического контроля в секторе безопасности и обороны, предусмотренных законом «О национальной безопасности Украины».

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