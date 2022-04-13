Ожидания инвесторов относительно глобального роста — худшие за десятилетие — FT

Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

Опасения крупных институциональных инвесторов по поводу перспектив глобального экономического роста из-за войны в Украине находятся на самом высоком уровне за более чем четверть века.

Об этом пишет Financial Times

В марте 71% управляющих фондами заявили, что они ожидают ослабления мировой экономики в течение следующих 12 месяцев, согласно распространенному опросу Bank of America.

BofA собрал мнения 292 специалистов по инвестициям, которые вместе контролируют активы в размере 833 млрд долларов для пенсионных фондов, страховых компаний, управляющих активами и хедж-фондов.

Стагфляцию — нежелательное сочетание экономического роста ниже тренда и инфляцию выше тренда — сейчас ожидают две трети управляющих фондами, опрошенных BofA. Это самое плохое значение этого показателя с августа 2008 года, за месяц до краха Lehman Brothers.

Ожидания прибыли компаний резко ухудшились, а риски для стабильности рынка снова вернулись на экстремальные уровни, которые наблюдались в марте 2020 года во время кризиса.

Признаки рецессии становятся все более очевидными на рынке недвижимости США и среди малого бизнеса, на который приходится почти половина занятости в частном секторе США.

По данным Национальной федерации независимого бизнеса, количество владельцев малого бизнеса, ожидающих улучшения положения своей компании в течение следующих шести месяцев, в марте упало до самого низкого уровня за всю 48-летнюю историю ежемесячного опроса.

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