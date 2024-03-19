Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно — Finance.ua

Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно Сегодня 15:00

Отопительный сезон в Украине могут завершить досрочно

Отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха.

Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Le Figaro

«Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта», — сказал он.

По его словам, Украина спокойно пережила зиму.

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«Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны россии, и подготовились. Наша энергосистема очень надежная. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день», — добавил Чернышев.

Напомним, стандартная дата окончания отопительного сезона в Украине — 15 апреля. Однако решение о прекращении подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха — 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

В прошлом году в конце марта из-за временного потепления в некоторых городах досрочно завершили отопительный сезон. Однако после этого в Украину вернулись снег и мороз.

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