Отменен пенсионный сбор при первой регистрации электрокаров — Finance.ua
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Отменен пенсионный сбор при первой регистрации электрокаров

Технологии&Авто
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С сегодняшнего дня, 1 июля, вступил в действие Закон Украины о пересмотре отдельных льгот налогообложения.
Об этом сообщили в МВД.
Таким образом, электрокары освобождены от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации.
Заметим, не облагают налогом только легковые электромобили. Гибридных авто эта норма не касается.
Теперь первая регистрация электрокаров без уплаты пенсионного сбора в сервисном центре МВД стоит около семисот гривен.

Справка Finance.ua:

Согласно ПДД, нарушение разрешенной скорости наказывается тремя видами штрафов в зависимости от последствий и скорости:
  • 340 грн — за превышение разрешенной на участке дороги скорости более 20 км/ч, но менее 50 км/ч,
  • 1700 грн — за превышение более 50 км/ч,
  • 1445 грн — за нарушение разрешенной скорости, в результате чего было спровоцировано ДТП.

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По материалам:
Finance.ua
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