Отключения света могут продолжаться по 8-10 часов: украинцев призывали быть готовыми — Finance.ua

Отключения света могут продолжаться по 8-10 часов: украинцев призывали быть готовыми Сегодня 09:30 — Энергетика

Несмотря на то, что россии не удается полностью отключить Украину от электричества, проблемы в энергосистеме страны накапливаются. Среди прочего часть поврежденного оборудования невозможно восстановить быстро, а для его изготовления нужны месяцы.

Читайте также Кабмин упростил требования к продаже генераторов и аккумуляторов

В такой ситуации отключение электроэнергии в Украине может затягиваться — по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, они могут длиться по 8-10 часов.

«россияне бьют по транспортным путям. ... К сожалению, атаки довольно эффективны, и эти потери накапливаются. Ибо есть часть оборудования, которое невозможно быстро восстановить. Только для изготовления нужны месяцы. [Однако] Пока что желаемого результата нет», — сказал он.

В то же время Харченко отметил: Украина имеет проблемы с трансформаторами. В частности, из-за специфического формата своей сети.

«Это самое технологичное изделие, которое только можно себе представить. Его производят не так много компаний в мире. К сожалению, в Украине специфический формат энергетической сети, в Европе, например, она другая. Поэтому мы не можем просто взять и использовать определенные типы европейского оборудования», — объяснил он.

При этом эксперт подчеркнул: нужные Украине трансформаторы производятся очень долго — год-полтора. Однако первые устройства уже отправляются в страну.

Читайте также Российская атака на энергосистему Украины повлияет и на энергосистемы стран-соседей

«Но это все равно время. Поэтому... прошу всех быть максимально готовыми и морально, и физически к довольно длительному возможному отключению. Это может быть 8-10 часов, когда не будет питания даже в тех местах, которые могут быть отремонтированы и получать электричество. Просто общее состояние системы после удара [15 ноября] очень сложное. Будет огромная работа по восстановлению», — резюмировал он.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.