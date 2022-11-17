Кабмин упростил требования к продаже генераторов и аккумуляторов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин упростил требования к продаже генераторов и аккумуляторов

Казна и Политика
116
Кабинет министров разрешил продажу генераторов, аккумуляторов и других устройств.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, такое решение было принято для преодоления критической ситуации в энергетике и обеспечения внутреннего рынка оборудованием для восстановления и стабилизации электро- и газоснабжения.
Место для вашей рекламы
Кабинет министров разрешил прекращение или отмену военного положения в Украине и в течение следующих 90 календарных дней продавать и вводить в эксплуатацию товары, без применения требования о наличии декларации о соответствии техническим регламентам.
Под действие постановления подпадают, в частности, газогенераторы, электрические двигатели, электрогенераторы, установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели и обогреватели.

Справка Finance.ua:

  • 8 ноября Кабинет министров утвердил постановление, благодаря которому от уплаты НДС и ввозной пошлины освобождаются генераторы, электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели и обогреватели, а также некоторые другие товары для энергетики и теплообеспечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.