Кабмин упростил требования к продаже генераторов и аккумуляторов — Finance.ua

Кабмин упростил требования к продаже генераторов и аккумуляторов Сегодня 13:33 — Казна и Политика

Кабинет министров разрешил продажу генераторов, аккумуляторов и других устройств.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, такое решение было принято для преодоления критической ситуации в энергетике и обеспечения внутреннего рынка оборудованием для восстановления и стабилизации электро- и газоснабжения.

Кабинет министров разрешил прекращение или отмену военного положения в Украине и в течение следующих 90 календарных дней продавать и вводить в эксплуатацию товары, без применения требования о наличии декларации о соответствии техническим регламентам.

Под действие постановления подпадают, в частности, газогенераторы, электрические двигатели, электрогенераторы, установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели и обогреватели.

Справка Finance.ua:

8 ноября Кабинет министров утвердил постановление, благодаря которому от уплаты НДС и ввозной пошлины освобождаются генераторы, электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели и обогреватели, а также некоторые другие товары для энергетики и теплообеспечения.

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