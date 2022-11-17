Кабмин упростил требования к продаже генераторов и аккумуляторов — Finance.ua

Кабмин упростил требования к продаже генераторов и аккумуляторов
Кабинет министров разрешил продажу генераторов, аккумуляторов и других устройств.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, такое решение было принято для преодоления критической ситуации в энергетике и обеспечения внутреннего рынка оборудованием для восстановления и стабилизации электро- и газоснабжения.
Кабинет министров разрешил прекращение или отмену военного положения в Украине и в течение следующих 90 календарных дней продавать и вводить в эксплуатацию товары, без применения требования о наличии декларации о соответствии техническим регламентам.
Под действие постановления подпадают, в частности, газогенераторы, электрические двигатели, электрогенераторы, установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели и обогреватели.
Справка Finance.ua:
- 8 ноября Кабинет министров утвердил постановление, благодаря которому от уплаты НДС и ввозной пошлины освобождаются генераторы, электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи, трансформаторы, электрические аккумуляторы, электрические водонагреватели и обогреватели, а также некоторые другие товары для энергетики и теплообеспечения.
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