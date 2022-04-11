Отказ Европы от газа из России: путинский режим до конца года недополучит 50 млрд долларов — Finance.ua

Отказ Европы от газа из России: путинский режим до конца года недополучит 50 млрд долларов

Сегодня 21:35 — Энергетика

В результате принципиальной, в большинстве своем, позиции стран Европейского Союза по отношению к российским энергоресурсам, до конца текущего года объемы реализации российского газа упадут, по меньшей мере, на 35% по сравнению с предыдущим периодом. Такое мнение высказал эксперт Центра Разумкова, экс-директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Максим Белявский.

23 марта российский президент Владимир Путин поручил принимать оплату за поставляемый в Европу российский природный газ в рублях. Несмотря на это, он пообещал, что россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, зафиксированными в контрактах.

Однако соответствующее требование отклонили все страны «Группы семи», а позже о таком решении объявил и Европейский Союз.

Более того, ряд стран Европы уже заявили об отказе от российского газа или сокращении объемов его закупки.

«Большинство стран ЕС отказались от предложения оккупантов платить за газ в рублях. Наиболее решительно на очередную спекуляцию кремля отреагировала Литва — наши партнеры с апреля прекратили импорт российского газа. На сегодняшний день известна также позиция Эстонии и Финляндии, которые заявили, что планируют прекратить закупки газа у агрессора уже до конца 2022 года. Аналогичные решения в ближайшее время следует ожидать от других европейских стран», — говорит Белявский.

По его словам, в частности, сам факт отказа таких стран, как Италия, Франция и Дания, от российского шантажа по модели оплаты, — говорит об их планах по уменьшению объемов закупки голубого топлива у агрессора.

«Вероятно, мы их узнаем уже в мае месяце, во время завершения сезона отбора и старта подготовки к новому отопительному периоду. Для озвучивания подобных заявлений требуется время подписания новых контрактов по покупке и бронированию транспортных мощностей», — говорит специалист.

Также, отмечает он, на сегодняшний день уже четко прослеживается, что государства, принявшие российский шантаж, — продолжат покупать газ в объемах предыдущих лет. Речь идет о таких государствах, как Венгрия, Словакия, Молдова.

«В общем, с высокой вероятностью могу спрогнозировать, что начиная с мая мы увидим постепенное сокращение поставок российского газа на европейский рынок. По моим оценкам, до завершения 2022-го объемы реализации российского газа упадут, по меньшей мере, на 35% по сравнению с данными за предыдущий год. Языком цифр это примерно недополучение 50 млрд долларов в российский бюджет, что эквивалентно стоимости 2000 самолетов», — сообщил собеседник УНН.

По его мнению, кроме неполученной финансовой выгоды, у агрессора возникнут довольно существенные технические проблемы с избытком газа в системе, а затем перераспределением мощностей и изменением режимов транспортировки газа по территории рф. «Другими словами, оккупантам придется выводить в простой газодобывающие мощности и менять модель газоснабжения для внутренних потребителей», — добавил Белявский.

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