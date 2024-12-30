От резюме до оффера: 4 ключевых шага к трудоустройству — Finance.ua

От резюме до оффера: 4 ключевых шага к трудоустройству Сегодня 15:27 — Личные финансы

От резюме до оффера: 4 ключевых шага к трудоустройству

Поиск работы начинается с просмотра вакансий и рассылки резюме. Но после оценки резюме всех кандидатов ждут два пути — отказ/отсутствие какого-либо ответа или последующие этапы трудоустройства. После оценки резюме кандидатам, наиболее подходящим по профессиональным компетенциям и личным качествам, предложат продолжить общение. Но до предложения о работе в большинстве случаев еще очень далеко.

В разных компаниях этапы трудоустройства могут менять свой порядок и иметь отличия. Специалисты robota.ua собрали классическую структуру этих этапов и советы соискателям на каждом из них.

Этап 1. Разговор с рекрутером

Как правило, пресс-скрининг происходит в режиме телефонного звонка. Такой разговор рекрутера с кандидатом длится в среднем 15 мин и преследует цель сверить ожидания обеих сторон. Ведь многие претенденты на должность не читают условия вакансии, а откликаются на все подряд, или работодатели не указывают в вакансии все условия и озвучивают их только заинтересованным кандидатам.

Этот этап помогает рекрутерам отсеять тех соискателей, которые не отвечают ключевым требованиям вакансии. Во время первого разговора рекрутер оценивает соответствие опыта и навыков требованиям работодателя, умение кандидата общаться и готовность к сотрудничеству и возможным компромиссам, а также его заинтересованность работать на конкретной должности в этой компании.

Советы соискателям: не стоит недооценивать этот 15-минутный разговор с рекрутером, потому что именно он поможет вам перейти на следующий этап. Поэтому к нему также важно готовиться.

Узнайте информацию о компании, чтобы задать вопрос собеседнику об особенностях работы и тем самым показать свою заинтересованность в компании-работодателе. Также эта информация поможет вам ответить на вопрос «Почему вы хотите работать именно у нас?». Подготовьте краткую самопрезентацию, которая лучше всего охарактеризует вас как профессионала свои дела. Будьте вежливы и сконцентрируйтесь на беседе. К примеру, если вам позвонили, пока вы едете в маршрутке, то лучше предложить перенести этот разговор на более удобное время.

После первого разговора, при положительном результате, рекрутер передаст ваше резюме непосредственному руководителю с краткими тезисами по поводу вашей кандидатуры. Если и руководитель оценит его положительно, рекрутер позвонит вам снова, чтобы договориться о собеседовании.

Этап 2. Собеседование

В зависимости от компании, варианты проведения собеседования могут быть разными:

собеседование с рекрутером, а затем собеседование с непосредственным руководителем; собеседование с руководителем и рекрутером одновременно.

Второй вариант наиболее распространен. На таком собеседовании и рекрутер, и руководитель могут параллельно задавать вопросы для определения вашего соответствия вакантной должности. Рекрутер будет узнавать ваши hard i soft skills, проверять ценности и тестировать вашу реакцию на разные рабочие процессы компании. Также он может напомнить о формате работы и моментах, связанных с оформлением, а также уточнить, подходят ли они вам. Руководитель, в свою очередь, будет более подробно погружаться в ваш опыт и практические навыки. Поэтому нужно быть готовыми рассказать реальные примеры своей работы.

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На собеседовании также будут оценивать ваш уровень мотивации и карьерные цели.

Советы соискателям: главное правило — готовьтесь к собеседованию. Минимум, который вы должны подготовить: самопрезентация, ответ на часто задаваемые вопросы и собственные вопросы к работодателю. Также не забудьте обсудить заработную плату и другие важные для вас аспекты.

Этап 3. Тестовое задание

Некоторые вакансии предусматривают выполнение тестового задания, чтобы понять, действительно ли все рассказанное на собеседовании подкрепляется практическими умениями. Не нужно бояться этого этапа.

Советы соискателям: соблюдайте дедлайны в выполнении тестового задания и подойдите к нему со всей серьезностью: ознакомьтесь с темой, уточните все детали, которые не указали в тестовом, и обязательно проверьте свою работу, прежде чем отправить работодателю.

После тестового задания возможно еще одно собеседование. Возможно, у работодателя остались сомнения или вам нужно представить результаты тестового задания. К такой встрече также нужно тщательно подготовиться, чтобы чувствовать себя уверенными в своих силах.

Этап 4. Оффер

Если все предварительные этапы пройдены успешно, вас ждет оффер. Его отправляет HR-менеджер и там должны быть прописаны все ключевые аспекты, связанные с длительностью испытательного срока, зарплата (на время и после его завершения), бенефиты, график работы и т. д.

Советы соискателям: подробно изучите оффер перед тем как принять его. Посмотрите, соответствует ли то, что там указано, проговоренному на собеседованиях. Если у вас возникнут сомнения или вопросы — предлагайте дополнительную встречу работодателю и помните о важности решения.

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