От Польши будет новый оборонный пакет для Украины — Зеленский Сегодня 16:45 — Казна и Политика

От Польши будет новый оборонный пакет для Украины — Зеленский

Будет новый пакет обороны от Польши для Украины. Также страны работают сообща над усилением украинской ПВО.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Варшаве.

«Будет новый оборонный пакет Польши для Украины. Мы работаем вместе и над усилением нашей ПВО и очевидно, что это первые приоритеты, сейчас мы с господином премьером подписали безопасное соглашение. Соглашение важное, мощное. Соглашение между Украиной и Польшей действительно амбициозное, которое во многом поможет нам защищать жизнь наших людей», — сказал Зеленский.

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Он также добавил, что в подписанном соглашении о безопасности есть оборонное сотрудничество.

«В общей сложности за время войны Польша предоставила Украине уже 44 пакета оружия, боеприпасов. В течение этого года будет еще несколько пакетов, мы рассчитываем на это и готовим дальнейшее развитие сотрудничества между оборонными компаниями наших государств», — рассказал Зеленский.

УНН По материалам:

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