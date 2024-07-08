От Польши будет новый оборонный пакет для Украины — Зеленский — Finance.ua
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От Польши будет новый оборонный пакет для Украины — Зеленский

Казна и Политика
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От Польши будет новый оборонный пакет для Украины — Зеленский
От Польши будет новый оборонный пакет для Украины — Зеленский
Будет новый пакет обороны от Польши для Украины. Также страны работают сообща над усилением украинской ПВО.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Варшаве.
«Будет новый оборонный пакет Польши для Украины. Мы работаем вместе и над усилением нашей ПВО и очевидно, что это первые приоритеты, сейчас мы с господином премьером подписали безопасное соглашение. Соглашение важное, мощное. Соглашение между Украиной и Польшей действительно амбициозное, которое во многом поможет нам защищать жизнь наших людей», — сказал Зеленский.
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Он также добавил, что в подписанном соглашении о безопасности есть оборонное сотрудничество.
«В общей сложности за время войны Польша предоставила Украине уже 44 пакета оружия, боеприпасов. В течение этого года будет еще несколько пакетов, мы рассчитываем на это и готовим дальнейшее развитие сотрудничества между оборонными компаниями наших государств», — рассказал Зеленский.
По материалам:
УНН
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