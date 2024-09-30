От Geely и Volvo: представлен первый серийный автомобиль для геймеров (фото) — Finance.ua
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От Geely и Volvo: представлен первый серийный автомобиль для геймеров (фото)

Технологии&Авто
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От Geely и Volvo: представлен первый серийный автомобиль для геймеров (фото)
От Geely и Volvo: представлен первый серийный автомобиль для геймеров (фото)
Новый Lynk&Co Z10 получил необычную модификацию Starbuff. Электромобиль превратили в передвижную игровую комнату. Об этом сообщается на сайте ITHome.
Электромобиль Lynk&Co Z10 Starbuff был разработан совместно с производителем смартфонов Meizu. Дело в том, что оба бренда принадлежат Geely.
От Geely и Volvo: представлен первый серийный автомобиль для геймеров (фото)
Внешне новый Lynk&Co Z10 Starbuff почти ничем не отличается от стандартного авто. Его отличает только особый красный цвет.
Основные перемены произошли внутри. На втором ряду установили два отдельных геймерских кресла. Кроме того, в авто встроили мощный компьютер с процессором AMD Ryzen Embedded V2000A, видеокартой AMD Radeon RX 6600M, жестким диском на 1 Тб и системой жидкостного охлаждения.
Также появились 17-дюймовый AMOLED-монитор Samsung, интернет 5G, акустика Harmann Kardon с 23 динамиками и выдвижной столик для беспроводной клавиатуры и мыши.
От Geely и Volvo: представлен первый серийный автомобиль для геймеров (фото)
Примечательно, что электромобиль Lynk&Co Z10 Starbuff не останется концептом — его планируют производить серийно и продавать за 47 000 долларов.
Напомним, что новый Lynk&Co Z10 — пятиметровый электрический седан, созданный с участием специалистов Volvo. Модель предлагают в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 789-сильной версиях. Топовый вариант стартует до сотни за 3,5 с. Запас хода авто составляет от 602 до 806 км, а стоимость базовой модели стартует с $27 800.
По материалам:
Фокус
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