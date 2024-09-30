От Geely и Volvo: представлен первый серийный автомобиль для геймеров (фото) — Finance.ua

От Geely и Volvo: представлен первый серийный автомобиль для геймеров (фото) 30.09.2024, 02:23 — Технологии&Авто

От Geely и Volvo: представлен первый серийный автомобиль для геймеров (фото)

Новый Lynk&Co Z10 получил необычную модификацию Starbuff. Электромобиль превратили в передвижную игровую комнату. Об этом сообщается на сайте ITHome.

Электромобиль Lynk&Co Z10 Starbuff был разработан совместно с производителем смартфонов Meizu. Дело в том, что оба бренда принадлежат Geely.

Внешне новый Lynk&Co Z10 Starbuff почти ничем не отличается от стандартного авто. Его отличает только особый красный цвет.

Основные перемены произошли внутри. На втором ряду установили два отдельных геймерских кресла. Кроме того, в авто встроили мощный компьютер с процессором AMD Ryzen Embedded V2000A, видеокартой AMD Radeon RX 6600M, жестким диском на 1 Тб и системой жидкостного охлаждения.

Также появились 17-дюймовый AMOLED-монитор Samsung, интернет 5G, акустика Harmann Kardon с 23 динамиками и выдвижной столик для беспроводной клавиатуры и мыши.

Примечательно, что электромобиль Lynk&Co Z10 Starbuff не останется концептом — его планируют производить серийно и продавать за 47 000 долларов.

Напомним, что новый Lynk&Co Z10 — пятиметровый электрический седан, созданный с участием специалистов Volvo. Модель предлагают в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 789-сильной версиях. Топовый вариант стартует до сотни за 3,5 с. Запас хода авто составляет от 602 до 806 км, а стоимость базовой модели стартует с $27 800.

Фокус По материалам:

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