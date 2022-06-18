Основатель Ethereum не верит, что криптовалюты заменят обычные деньги — Finance.ua

«Сценарий, при котором криптовалюты будут доминировать над традиционными деньгами, маловероятен. Я не ожидаю, что цифровые активы захватят мир», — заявил Виталик Бутерин.
С его мнением не согласны многие аналитики, которые верят в перспективность криптовалют и считают, что фиатные деньги как доллар и евро потеряют свою покупательную способность. Именно поэтому многие инвесторы сосредоточили свое внимание на альтернативных активах, в том числе Bitcoin (70% миллионеров планеты владеют криптовалютой).
Похожего с Виталиком Бутериным мнения придерживается сооснователь другой криптовалюты — Dogecoin. Билли Маркус считает, что распространенное утверждение, что криптовалюты являются защитой от инфляции — просто миф. Автор «мемкоина» заявил, что виртуальные активы не спасут от проблем в экономике и что люди в основном торгуют или держат криптовалюту из-за ее сверхволатильной природы.
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