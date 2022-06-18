Основатель Ethereum не верит, что криптовалюты заменят обычные деньги — Finance.ua

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Основатель Ethereum не верит, что криптовалюты заменят обычные деньги

Сегодня 23:12Финтех и Карты
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Основатель Ethereum не верит, что криптовалюты заменят обычные деньгиОснователь Ethereum не верит, что криптовалюты заменят обычные деньги
Сооснователь эфириума Виталик Бутерин считает, что цифровые активы никогда не смогут заменить фиатные деньги.
Об этом Бутерин рассказал изданию Reuters.
«Сценарий, при котором криптовалюты будут доминировать над традиционными деньгами, маловероятен. Я не ожидаю, что цифровые активы захватят мир», — заявил Виталик Бутерин.
С его мнением не согласны многие аналитики, которые верят в перспективность криптовалют и считают, что фиатные деньги как доллар и евро потеряют свою покупательную способность. Именно поэтому многие инвесторы сосредоточили свое внимание на альтернативных активах, в том числе Bitcoin (70% миллионеров планеты владеют криптовалютой).

Ethereum: чего ожидать от «криптовалюты № 2»

Похожего с Виталиком Бутериным мнения придерживается сооснователь другой криптовалюты — Dogecoin. Билли Маркус считает, что распространенное утверждение, что криптовалюты являются защитой от инфляции — просто миф. Автор «мемкоина» заявил, что виртуальные активы не спасут от проблем в экономике и что люди в основном торгуют или держат криптовалюту из-за ее сверхволатильной природы.
Если вы хотите инвестировать в криптовалюту, но не знаете с чего начать, рекомендуем воспользоваться платформой aStake — это сервис для автоматизированного стейкинга, позволяющий пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

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По материалам: noworries
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