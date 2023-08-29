Ослабление экономики Китая отразится на всем мире, но не только отрицательно — Bloomberg — Finance.ua
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Ослабление экономики Китая отразится на всем мире, но не только отрицательно — Bloomberg

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Ослабление экономики Китая отразится на всем мире, но не только отрицательно — Bloomberg
Ослабление экономики Китая отразится на всем мире, но не только отрицательно — Bloomberg
Экономика Китая должна была обеспечить треть мирового экономического роста в этом году, поэтому ее резкое замедление в последние месяцы вызывает тревогу по всему миру.
Об этом пишет Bloomberg.
«Политики готовятся к удару по своим экономикам, поскольку импорт Китаем всего: от строительных материалов до электроники — падает», — отмечает Bloomberg, напомнив, что президент США Джо Байден недавно назвал экономику Китая «бомбой замедленного действия».
Пока наибольший удар по своей торговле испытывают азиатские экономики и страны Африки.
Так, например, Япония сообщила о первом падении экспорта более чем через два года в июле после того, как Китай сократил закупки автомобилей и чипов. А центробанки Южной Кореи и Таиланда отметили слабое восстановление экономики КНР как причину ухудшения прогнозов экономического роста своих стран.
В настоящее время глобальные инвесторы уже вывели более 10 миллиардов долларов с фондовых рынков Китая.
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Однако ослабление экономики Китая будет иметь не только плохие последствия, отмечает Bloomberg.
«Не все так безнадежно. Замедление темпов роста Китая приведет к снижению мировых цен на нефть. А дефляция в стране означает, что цены на отправляемые по всему миру товары будут снижаться», — сообщает агентство.
Как утверждает Bloomberg, наибольшую выгоду из этого получат борющиеся с высокой инфляцией страны.
«Цены производителей в Китае сократились за последние 10 месяцев, а это значит, что стоимость поставляемых из страны товаров падает. Это приятная новость для всего мира, который все еще борется с высокой инфляцией».
Некоторые развивающиеся рынки, такие как Индия, также видят свои возможности в надежде привлечь иностранные инвестиции, которые, возможно, покинут Китай.
Хотя затягивание экономического спада в Китае скорее навредит, чем поможет мировой экономике, предупреждают аналитики.
«Дефляция в Китае не так уж плоха для мировой экономики. Но если остальной мир, США и Европа, впадут в рецессию, если Китай останется слабым, то это будет проблемой не только для Китая, но и для всей мировой экономики», — заявил главный глобальный стратег BCA Research Inc. Питер Березин.
По материалам:
Економічна Правда
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