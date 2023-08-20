Проблемы в Китае приносят выгоды мировой экономике, — Bloomberg — Finance.ua
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Проблемы в Китае приносят выгоды мировой экономике, — Bloomberg

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Проблемы в Китае приносят выгоды мировой экономике, — Bloomberg
Проблемы в Китае приносят выгоды мировой экономике, — Bloomberg
Скатывание Китая в дефляцию влечет за собой нестабильность на мировых финансовых рынках. Но финансовые менеджеры говорят, что это не обязательно плохо.
Об этом сообщает Bloomberg.
Падение цен во второй по величине экономике мира, вероятно, приведет к снижению издержек во всем мире, учитывая статус Китая как мировой фабрики, отмечают EdenTree Investment Management и Gama Asset Management SA. Ослабление инфляции позволит центральным банкам воздержаться от дальнейшего повышения процентных ставок и возможно перейти к смягчению, чтобы поддержать замедление роста.
Перспектива замедления глобального ценового давления может быть одним из положительных моментов погружения Китая в дефляцию, поскольку экономика изо всех сил пытается восстановить свои позиции. Инфляция, по всей вероятности, останется сдержанной, поскольку спад на рынке недвижимости и проблемы в теневой банковской сфере Китая ограничивают расходы и инвестиции как потребителей, так и компаний.
«Слабый Китай может привести к пику усиления денежно-кредитной политики, — сказал Кристофер Хайорнс, портфельный менеджер EdenTree Investment. — Это также снизит спрос на сырьевые товары, что уменьшит инфляционное давление и может позволить западной экономике работать активнее».
По материалам:
РБК-Україна
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