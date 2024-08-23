Ощадбанк с 1 октября изменит тарифы для всех карт — Finance.ua

Ощадбанк с 1 октября изменит тарифы для всех карт Сегодня 15:11 — Финтех и Карты

Ощадбанк с 1 октября изменит тарифы для всех карт

Государственный Ощадбанк изменит тарифы для банковских карт с 1 октября 2024 года

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«В соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт . Изменения зафиксированы постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года № 124 (с изменениями и дополнениями)», — сказано в сообщении.

Новые тарифы для корпоративных карт:

размер комиссии за снятие средств в банкоматах Ощадбанка — 0,9% (не менее 5 гривен);

услуга по информированию через SMS — 25 гривен в месяц.

Тарифы для других карт:

детские карты: увеличен месячный лимит бесплатного снятия наличных денег с 2000 до 3000 гривен;

карты для зарплат, пенсий и социальных выплат: SMS-информирование теперь стоит 15 гривен ежемесячно; сообщения через Viber остались без изменений;

личные и кредитные карты: SMS-информирование подорожало до 25 гривен в месяц; сообщения через Viber будут стоить 15 гривен ежемесячно, push-уведомления остаются бесплатными для всех типов карт.

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