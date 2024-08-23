Ощадбанк с 1 октября изменит тарифы для всех карт — Finance.ua

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Ощадбанк с 1 октября изменит тарифы для всех карт

Финтех и Карты
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Ощадбанк с 1 октября изменит тарифы для всех карт
Ощадбанк с 1 октября изменит тарифы для всех карт
Государственный Ощадбанк изменит тарифы для банковских карт с 1 октября 2024 года
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
«В соответствии с решением продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт. Изменения зафиксированы постановлением правления Ощадбанка от 16 апреля 2009 года № 124 (с изменениями и дополнениями)», — сказано в сообщении.
Новые тарифы для корпоративных карт:
  • размер комиссии за снятие средств в банкоматах Ощадбанка — 0,9% (не менее 5 гривен);
  • услуга по информированию через SMS — 25 гривен в месяц.
Тарифы для других карт:
  • детские карты: увеличен месячный лимит бесплатного снятия наличных денег с 2000 до 3000 гривен;
  • карты для зарплат, пенсий и социальных выплат: SMS-информирование теперь стоит 15 гривен ежемесячно; сообщения через Viber остались без изменений;
  • личные и кредитные карты: SMS-информирование подорожало до 25 гривен в месяц; сообщения через Viber будут стоить 15 гривен ежемесячно, push-уведомления остаются бесплатными для всех типов карт.
Как можно быстро и выгодно отправить и получить деньги из-за границы? Иногда остро стоит вопрос денежных переводов — как за границу, так и из-за границы. Finance.ua проконсультировался с экспертами, чтобы разобраться в этом непростом вопросе.

Справка Finance.ua:

  • В Украине банки внимательно изучают все банковские операции клиентов. Во время финансового мониторинга учитывают не только то, типична ли для клиента операция, а также место работы и другую информацию о клиенте.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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