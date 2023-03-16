Ощадбанк начал принимать заявки на кредиты для предпринимателей онлайн — Finance.ua
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Ощадбанк начал принимать заявки на кредиты для предпринимателей онлайн

Кредит&Депозит
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Ощадбанк начал принимать заявки на кредиты для предпринимателей онлайн
Ощадбанк начал принимать заявки на кредиты для предпринимателей онлайн
Ощадбанк запустил новую услугу ОщадБізнес. Теперь предприниматели смогут подавать заявки на кредиты онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Считаные минуты на подачу кредитной заявки и 24 рабочих часа на получение предварительного решения по кредиту — таковы параметры нового онлайн-сервиса, который Ощадбанк предлагает представителям микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ)», — сказано в сообщении.

Как получить кредит:

  • предпринимателю нужно подать заявку с помощью сервиса ОщадБізнес;
  • получить предварительное решение от банка;
  • получить денежные средства после оформления кредитного соглашения.
Сервис предоставляет возможность отслеживать статус рассмотрения заявки в режиме реального времени. При получении от банка предварительного согласия заявитель также онлайн может предоставить пакет необходимых документов (или по желанию в отделении).
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«То, что подать заявку на получение кредита в Ощаде предприниматели могут онлайн, — очень важно сейчас, учитывая ситуацию с безопасностью во время войны и распространенный формат дистанционной работы. Мы стараемся максимально уменьшить кредитную нагрузку на заемщиков, модернизируя продукты и процессы, а также расширяем сотрудничество с нашими международными партнерами для удешевления программ поддержки предпринимателей», — отмечает Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Сбербанка, ответственная за направление ММСБ.

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По материалам:
Finance.ua
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