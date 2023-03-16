Ощадбанк начал принимать заявки на кредиты для предпринимателей онлайн — Finance.ua

Ощадбанк начал принимать заявки на кредиты для предпринимателей онлайн
Ощадбанк запустил новую услугу ОщадБізнес. Теперь предприниматели смогут подавать заявки на кредиты онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Считаные минуты на подачу кредитной заявки и 24 рабочих часа на получение предварительного решения по кредиту — таковы параметры нового онлайн-сервиса, который Ощадбанк предлагает представителям микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ)», — сказано в сообщении.
Как получить кредит:
- предпринимателю нужно подать заявку с помощью сервиса ОщадБізнес;
- получить предварительное решение от банка;
- получить денежные средства после оформления кредитного соглашения.
Сервис предоставляет возможность отслеживать статус рассмотрения заявки в режиме реального времени. При получении от банка предварительного согласия заявитель также онлайн может предоставить пакет необходимых документов (или по желанию в отделении).
«То, что подать заявку на получение кредита в Ощаде предприниматели могут онлайн, — очень важно сейчас, учитывая ситуацию с безопасностью во время войны и распространенный формат дистанционной работы. Мы стараемся максимально уменьшить кредитную нагрузку на заемщиков, модернизируя продукты и процессы, а также расширяем сотрудничество с нашими международными партнерами для удешевления программ поддержки предпринимателей», — отмечает Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Сбербанка, ответственная за направление ММСБ.
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