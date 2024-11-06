«єОселя»: в Украине изменили условия ипотеки для молодежи — Finance.ua

«єОселя»: в Украине изменили условия ипотеки для молодежи Сегодня 15:07 — Кредит&Депозит

«єОселя»: в Украине изменили условия ипотеки для молодежи

Украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку по программе єОселя по еще более выгодным условиям. Для них первый взнос не менее 10% вместо стандартных 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Программа єОселя — одна из ключевых составляющих политики «Сделано в Украине» становится еще более доступной для граждан. Теперь молодые украинцы смогут приобщиться к программе, уплатив первый взнос вдвое ниже — от 10% от стоимости жилья. До сих пор доля молодежи среди участников программы была незначительной — 9%. Всего в этой возрастной категории получено 1115 кредитов.

Мы ожидаем, что доля молодых участников программы будет расти, это будет стимулировать молодежь оставаться в стране, а развитие программы усилит положительный эффект для строительной и смежных отраслей и в итоге для экономики Украины", — отметила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Как оформить ипотеку в Дії?

Откройте приложение Дія. Перейдите в раздел Сервисы и выберите єОселя. Заполните заявление и выберите банк. Подпишите документы с помощью Дія.Підпис. Получите ответ от банков в приложении и приступите к оформлению ипотеки.

Напомним, єОселя — это программа доступного кредитования жилья по инициативе Президента Украины. Приобрести квартиру, дом или таунхаус можно под 3% или 7% - в зависимости от льготной категории.

Итого за два года программой доступного ипотечного кредитования воспользовалось 14 030 украинских семей, а общая сумма выданных кредитов превышает 22,6 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Недавно Кабинет министров изменил условия льготной ипотеки єОселя. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье до 10 лет.

В проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предусмотрело 9,4 млрд грн для продолжения реализации программы «єОселя».

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