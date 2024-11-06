«єОселя»: в Украине изменили условия ипотеки для молодежи — Finance.ua
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«єОселя»: в Украине изменили условия ипотеки для молодежи

Кредит&Депозит
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«єОселя»: в Украине изменили условия ипотеки для молодежи
«єОселя»: в Украине изменили условия ипотеки для молодежи
Украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку по программе єОселя по еще более выгодным условиям. Для них первый взнос не менее 10% вместо стандартных 20%.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Программа єОселя — одна из ключевых составляющих политики «Сделано в Украине» становится еще более доступной для граждан. Теперь молодые украинцы смогут приобщиться к программе, уплатив первый взнос вдвое ниже — от 10% от стоимости жилья. До сих пор доля молодежи среди участников программы была незначительной — 9%. Всего в этой возрастной категории получено 1115 кредитов.
Мы ожидаем, что доля молодых участников программы будет расти, это будет стимулировать молодежь оставаться в стране, а развитие программы усилит положительный эффект для строительной и смежных отраслей и в итоге для экономики Украины", — отметила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Как оформить ипотеку в Дії?

  1. Откройте приложение Дія.
  2. Перейдите в раздел Сервисы и выберите єОселя.
  3. Заполните заявление и выберите банк.
  4. Подпишите документы с помощью Дія.Підпис.
  5. Получите ответ от банков в приложении и приступите к оформлению ипотеки.
Напомним, єОселя — это программа доступного кредитования жилья по инициативе Президента Украины. Приобрести квартиру, дом или таунхаус можно под 3% или 7% - в зависимости от льготной категории.
Итого за два года программой доступного ипотечного кредитования воспользовалось 14 030 украинских семей, а общая сумма выданных кредитов превышает 22,6 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • Недавно Кабинет министров изменил условия льготной ипотеки єОселя. В частности, в Черниговской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Херсонской областях можно будет приобрести жилье до 10 лет.
  • В проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предусмотрело 9,4 млрд грн для продолжения реализации программы «єОселя».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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