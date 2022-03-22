Oriflame объявила, что сворачивает бизнес в России — Finance.ua

Oriflame объявила, что сворачивает бизнес в России
Сегодня 19:18 — Фондовый рынок Oriflame объявила, что сворачивает бизнес в России
Шведская косметическая компания Oriflame объявила, что сворачивает свой бизнес в России.
Об этом говорится в сообщении компании.
«Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими проблемами делает невозможным продолжение нашего российского бизнеса в его нынешнем виде», — заявили в Oriflame.
Компания приостанавливает инвестиции, маркетинг, обучение и мероприятия, а также онлайн-продажи конечным потребителям в России.
«Эти действия повлияют на наш бизнес в России», — подчеркнули в компании.
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