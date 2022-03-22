Работающие в россии и Украине международные компании хотят обязать платить дополнительный налог — Finance.ua
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Работающие в россии и Украине международные компании хотят обязать платить дополнительный налог

Сегодня 04:14Фондовый рынок
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Работающие в россии и Украине международные компании хотят обязать платить дополнительный налогРаботающие в россии и Украине международные компании хотят обязать платить дополнительный налог
Депутаты готовят законопроект о дополнительном налоге для работающих в россии международных компаний.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«Уже готовим закон про дополнительный налог в Украине для компаний, продолжающих работать с россией. Польская идея про „бизнес-репарации“ должна заработать и у нас! Если есть деньги и желание спонсировать военную сферу агрессора, значит, должны найтись и деньги восстанавливать все разрушенное им в другой стране», — написал он.
Других деталей депутат не уточнил.
Напомним, ранее Верховная Рада утвердила основания и порядок принудительного изъятия в Украине объектов права собственности россии и ее резидентов.
Проведение принудительного изъятия в Украине имущества россии и ее резидентов осуществляется на основании общественной необходимости, при этом принудительное изъятие в Украине объектов права собственности россии и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну со стороны россии.
По материалам: Українські Новини
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